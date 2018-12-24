【大慶證券】盤前分析－美國部分政府關門 台股9616為支撐關鍵



◆盤勢分析

美國安全邊境問題談判分歧，美國部份政府於 12/22 正式停擺，是今年以來川普政府第三次關門，雖此使美股上周五全面下挫，四大指數持續破底，不過以近 5 次關門觀察，拉長期間來看 S&P500 皆為上漲格局，顯示在不確定性消除後，市場反而歸於穩定，且由於即將步入耶誕長假，短期間整體動盪有望減緩。長期間來看，美國長期與短期公債殖利率倒掛問題，及國際明年第一季景氣展望，才是長遠關注方向。

上週六台灣獨家開盤，無外資干擾，量能萎縮，盤勢震幅不大，尾盤下跌 0.32%，收在 9646 點，成交金額為 387 億元。以技術面來看，微幅下跌留有十字線，相較國際股市明顯抗跌，守穩前低 9616 點，不過因國際局勢動盪，美國部分政府已開始關閉，短期恐慌氛圍再度升溫，加上月線反壓，研判短期間大盤應仍在 9616-9971 點區間內橫盤整理。櫃買指數雖同樣微幅下跌，但持續守穩季線之上，如後續盤勢穩定，仍有機會表態。

觀察上週六盤面，權值股大立光、台積電、鴻海因量能縮小，並無太大動盪；中小型股相對活潑，散熱族群依然延續強勢，超眾、泰碩、奇鋐、力致股價表現亮眼；顯卡類股則受惠比特幣近日跌深反彈，也有所表態；遊戲族群在中國宣布重新開放遊戲版號審核後，持續走揚；食品的卜蜂、大成、龍燈 - KY 除受惠即將邁入過年備貨旺季外，中國豬瘟蔓延，雞肉可望出現替代需求，使國內需求提升，帶動整體營運加溫，股價也有表現；另外風電相關個股也相對強勢，大亞、台船、上緯、世紀鋼、新光鋼、中鋼構，漲幅均有 3.97% 以上。整體來看，強者續強，部分人氣族群回籠並加入輪動，顯示盤勢趨於健康，不過先前人氣類股如矽晶圓、被動元件、風力發電族群，因營運前景較不明朗，整體線型仍偏空，建議先以跌深反彈視之，較推薦擁有基本面及未來展望樂觀族群，在重要支撐點未破下，未來仍有機會加入輪動，可留意 5G、電動車、部分利基型 IC 設計、生技、散熱、連接器等族群，逢低擇優布局。

