〈裕隆集團法說〉國產車市大幅下滑 裕隆憂進口車已成螞蟻雄兵

裕隆集團今 (21) 日召開法說會，裕隆 (2201-TW) 總經理姚振祥指出，過去 6-7 年國產車雖然銷量下滑，但維持在每年新車銷售有 25 萬台的規模，今年恐掉至 21 萬台，是嚴重警訊，相當憂心「進口車螞蟻雄兵不斷進來」。

姚振祥說明，國產車市過去 6-7 年來，每年以 3% 幅度下滑，降到 25 萬台左右，今年恐會下滑至 21 萬台。

姚振祥進一步指出，進口車即便單一車型掛牌量不多，但螞蟻雄兵不斷進來，有太多新車型，國產車要與之較勁，除非有新車型，銷售才會相對好。

然而，進口新車款來台銷售並無開發成本，「能賣幾台就賣幾台」，而國產車若無法達經濟規模，要開發新車型就要評估比較久。

因此，姚振祥坦言，未來納智捷開發新車型，會較過去更加謹慎考慮，而國產車未來對推新車態度較保守，是國產車商共同要面對的問題。

整體來看，今年前 10 月納智捷銷量年減 23% 至 8759 台，裕隆預估全年總銷量上看 1 萬台，年減 30%，隨著本季將有改款車型上市，且明年還有小改款車型上市，預估明年將回升到 1.5 萬台水準，但仍是保守的預期。

而在中國，首款純電動休旅車 U5 EV + 已通過大陸工信部審驗，預計年底生產下線。

由於中國車市處在高庫存水位壓力，姚振祥看待其明年仍處在保守的市況下，不過，由於中國後端還有四、五級城市和鄉村建設持續進行中，有購買汽車的潛在需求，對中國車市仍有支撐。