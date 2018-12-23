熱門股—超眾大啖5G散熱商機 周漲逾3成 股價創1年半新高

散熱模組大廠超眾 (6230-TW) 受惠明年 5G 手機問世，手機散熱需求看俏，加上與日本電產合作，有助於擴大市佔率，法人看好明年業績可望年增 1 成，本周股價大漲逾 32.86%，收作 131 元，創近 1 年半的新高。

超眾總經理郭大祺日前在法說會上指出，5G 即將商轉，相關手機、網通產品等效能勢必也將更近，功率消耗大，對散熱需求也將提升，今年手機散熱產品營收佔比約 5-6%，明年在客戶 5G 手機出貨下，預計相關應用占比將再成長。

此外，他也看好 HPC 高效能運算、資料中心，以及 IoT、AI 延伸的雲端運算、智慧家電等應用，均為散熱產品發展契機，他認為接下來將進入散熱多元應用的時代。

而與日本電產合作方面，總經理郭大祺指出，日本電產在手機滲透率相當高，雙方合作有助拓展手機市場，更有助超眾拓展工控等新的應用領域。

超眾日前也也公告自結 11 月獲利表現，11 月營收 7.16 億元，年增 9.5%，自結稅後純益 8100 萬元，年增 96%，每股純益 0.94 元，累計 1 到 11 月合併營收為 69.7 億元，年成長 8.61%。

法人預估，在手機、網通散熱產品帶動下，將推升明年營收成長，加上與日本電產合作的效益可望逐步顯現，預估超眾明年業績年增率將達 5-10% 以上。