〈嚴凱泰病逝〉最有型的企業家嚴凱泰 細數其對台灣的貢獻

裕隆集團董事長兼執行長嚴凱泰今 (3) 日因食道癌惡化驟逝，令各界相當震驚，細數其貢獻，嚴凱泰對台灣汽車產業付出良多，除藉與日系車廠合作，奠定台灣汽車工業的基礎，不僅在汽車工業，還有倡導國家體育發展、落實培植工程技術人才、贊助醫學技術研究等，同時，他也勇於開創新局，包括在兩岸政治環境惡化之際，勇敢卡位投資中國車廠、打破家族經營啟用專業經理人經營等，成台灣企業家的楷模。

嚴凱泰說話一向直來直往，但心思細膩完美主義，在他領導下，瞄準龐大的中國車市版圖，早年成功在中國卡位，如入主東南汽車、廣州風神、東風日產和福建奔馳等，近年則設置杭州納智捷車廠，部分轉投資事業體更搭上中國車市成長趨勢，持續作為集團獲利的金雞母。

事實上，嚴凱泰對汽車工業的期許不僅僅是與日本三菱、日產汽車合作，他深知自主品牌的重要性，長年培植工程技術人才，建立起汽車產業的研發團隊，他的長遠目標是，藉由台灣人自己擁有的品牌，帶動全台汽車產業鏈包括電動車產業的永續發展。

在企業經營上，嚴凱泰也打破傳統家族企業的專斷式管理，徹底採行專業總經理和集體領導的制度，確保員工、投資者和業者三贏的發展，以降低經營風險。

除了在汽車事業上的努力，嚴凱泰也關注國家體育發展，長期培訓裕隆籃球隊；同時，他傳承自嚴慶齡、吳舜文以工業發展基金會，醫學研究發展基金會方式，長期持續贊助與台大、成大和榮總先進技術的研究。

嚴凱泰本身也是家喻戶曉的企業家老闆，個人可說是時尚的象徵，過去一般人對其印象就是「很有型的老闆」，他愛車、愛錶，注重穿著打扮，與裕隆集團畫上等號，也是外界對裕隆集團質感的既定印象。

在嚴凱泰的時代畫下句點後，遺孀嚴陳莉蓮已接任其執行長一職。

嚴凱泰生前最念茲在茲的就是納智捷的發展，更曾說「這是家族使命」，即便納智捷成立 10 年，已讓裕隆虧了近百億元也不放棄，在今年開工典禮上，嚴凱泰強調新能源車是全球趨勢，嚴陳莉蓮也強調未完成的使命將帶領同仁一起完成，未來，納智捷品牌的發展和集團未來走向，將是外界持續關注的焦點。