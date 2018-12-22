◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月22日 交易日 ◆當日淨買超 ◆當日淨賣超 代碼 股票名稱 當日淨買超 累計15日 代碼 股票名稱 當日淨賣超 累計15日 (張) (張) (張) (張) 00632R 元大台灣50反1 38490 0 00677U 富邦VIX -4902 0 2618 長榮航 1971 7618 2371 大同 -2098 -14586 2303 聯電 1747 -6268 2887 台新金 -1785 -39150 00664R 國泰臺灣加權反1 1244 0 00669R 國泰美國道瓊反1 -1457 0 2337 旺宏 1178 -21975 00736 國泰新興市場 -924 195 00642U 元大S&P石油 998 0 00648R 元大S&P500反1 -833 0 00672L 元大S&P原油正2 768 0 2885 元大金 -746 4723 2317 鴻海 748 -9465 2349 錸德 -726 1075 00737 國泰AI+Robo 713 3584 00637L 元大滬深300正2 -701 0 3481 群創 567 7181 00631L 元大台灣50正2 -445 0 2368 金像電 560 167 2603 長榮 -391 9613 00636 國泰中國A50 446 3639 2884 玉山金 -381 -19960 6153 嘉聯益 438 -2064 00671R 富邦NASDAQ反1 -343 0 5876 上海商銀 423 6508 2375 智寶 -329 -649 2376 技嘉 388 -2026 2475 華映 -281 -544 8046 南電 313 996 2031 新光鋼 -275 -1722 3338 泰碩 306 387 2014 中鴻 -247 -6608 3017 奇鋐 296 -875 1409 新纖 -239 2045 6278 台表科 289 271 2006 東和鋼鐵 -212 -4818 1605 華新 277 -10294 5880 合庫金 -211 -2426 0050 元大台灣50 275 12807 3037 欣興 -193 4143 2104 國際中橡 253 -134 00655L 國泰中國A50正2 -183 0 2412 中華電 252 1979 2609 陽明 -183 -1212 1314 中石化 246 -2377 00675L 富邦臺灣加權正2 -178 0 2344 華邦電 220 -6813 00703 台新MSCI中國 -177 519 1402 遠東新 217 -8100 1312A 國喬特 -171 0 1102 亞泥 212 -2105 1439 中和 -163 -312 2883 開發金 212 -12600 3653 健策 -163 -164 2382 廣達 200 3663 2330 台積電 -156 -14255 1215 卜蜂 189 -215 2886 兆豐金 -150 -11673 備註： 當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出 淨買超、淨賣超前30名個股
◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股鉅亨台北資料中心
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