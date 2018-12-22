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◆台灣集中市場前10大進出券商當日淨買賣超前30名個股

台北‧12月22日 交易日  
  
◆當日淨買超                                     ◆當日淨賣超  
代碼   股票名稱          當日淨買超  累計15日    代碼   股票名稱          當日淨賣超  累計15日  
                           (張)       (張)                                  (張)       (張)     
00632R 元大台灣50反1          38490         0    00677U 富邦VIX                -4902         0  
2618   長榮航                  1971      7618    2371   大同                   -2098    -14586  
2303   聯電                    1747     -6268    2887   台新金                 -1785    -39150  
00664R 國泰臺灣加權反1         1244         0    00669R 國泰美國道瓊反1        -1457         0  
2337   旺宏                    1178    -21975    00736  國泰新興市場            -924       195  
00642U 元大S&P石油              998         0    00648R 元大S&P500反1           -833         0  
00672L 元大S&P原油正2           768         0    2885   元大金                  -746      4723  
2317   鴻海                     748     -9465    2349   錸德                    -726      1075  
00737  國泰AI+Robo              713      3584    00637L 元大滬深300正2          -701         0  
3481   群創                     567      7181    00631L 元大台灣50正2           -445         0  
2368   金像電                   560       167    2603   長榮                    -391      9613  
00636  國泰中國A50              446      3639    2884   玉山金                  -381    -19960  
6153   嘉聯益                   438     -2064    00671R 富邦NASDAQ反1           -343         0  
5876   上海商銀                 423      6508    2375   智寶                    -329      -649  
2376   技嘉                     388     -2026    2475   華映                    -281      -544  
8046   南電                     313       996    2031   新光鋼                  -275     -1722  
3338   泰碩                     306       387    2014   中鴻                    -247     -6608  
3017   奇鋐                     296      -875    1409   新纖                    -239      2045  
6278   台表科                   289       271    2006   東和鋼鐵                -212     -4818  
1605   華新                     277    -10294    5880   合庫金                  -211     -2426  
0050   元大台灣50               275     12807    3037   欣興                    -193      4143  
2104   國際中橡                 253      -134    00655L 國泰中國A50正2          -183         0  
2412   中華電                   252      1979    2609   陽明                    -183     -1212  
1314   中石化                   246     -2377    00675L 富邦臺灣加權正2         -178         0  
2344   華邦電                   220     -6813    00703  台新MSCI中國            -177       519  
1402   遠東新                   217     -8100    1312A  國喬特                  -171         0  
1102   亞泥                     212     -2105    1439   中和                    -163      -312  
2883   開發金                   212    -12600    3653   健策                    -163      -164  
2382   廣達                     200      3663    2330   台積電                  -156    -14255  
1215   卜蜂                     189      -215    2886   兆豐金                  -150    -11673  
  
備註：  
當日淨買賣超前30名計算方法，乃依個股買賣超前10大券商買超差額減賣超差額篩選出  
淨買超、淨賣超前30名個股
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