Dudley：聯準會職責不是消除市場痛苦 若經濟差就會暫停升息

前紐約 Fed 分行總裁 William Dudley 表示，如果經濟表現符合當前官方預測，他預計美國聯準會將在 2019 年升息兩次或者三次。

雖然 Fed 這次的升息帶來市場動盪，但 Dudley 認為，在聯準會想要放慢經濟擴張步伐時，這恐怕難以避免。

Dudley 週四 (20 日) 接受彭博電視專訪時表示，聯準會的職責不是消除市場的痛苦，而是在最大限度下，透過貨幣政策，實現可持續就業和價格穩定的雙重目標。

Dudley 認為，以當前聯準會的觀點，經濟正以高於趨勢的速度成長，勞動力市場已經非常緊張，因此需要放慢經濟。「金融狀況有些收緊並不真的是一件壞事。它們可能是聯準會實現其目標必不可少的。」

聯邦公開市場委員會 (FOMC) 週三投票升息，為近 3 年來第 9 次，根據他們公布的點陣圖，2019 年預計還將再升息 2 次。

Dudley 在擔任 FOMC 副主席近十年後，於今年 6 月退休。在 Dudley 擔任紐約分行總裁期間，他提出在貨幣政策決策上，系統地納入金融狀況的重要性。根據他所設計，綜合股票市場、信貸利差和匯率的指數，所反映的金融狀況，目前處於約 2 年來最緊。

Dudley 說：「聯準會在其預測中所傳遞的信息是，儘管股市下跌，儘管全球經濟成長放緩，但明年經濟將以高於趨勢的速度成長，這就是他們繼續收緊的原因。」

他表示，如果股市繼續下跌，經濟開始走弱，那麼聯準會肯定會暫停升息。

美國 11 月的失業率保持在 3.7%，為 1969 年以來最低。據經濟學家在週五數據發布前進行的預測，上個月的通貨膨脹率可能略微回落至 1.8%，僅略低於聯準會 2% 的目標。