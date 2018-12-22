死亡率大於出生率 日本今年人口預估減少44.8萬人

日本厚生勞動省在週五 (21 日) 發表了 2018 年人口動態統計的年度推算數據。在日本國內出生的日本嬰兒人數為 92.1 萬人，連續 3 年低於百萬人水準。死亡人數是 2 次大戰後最多，超過 136.9 萬人。

厚生勞動省預估，日本出生人數低於死亡人數的「自然減少」將會更新過去紀錄，達 44.8 萬人，為鼓勵生育，如何改善育兒環境也成為當前安倍政府的首要任務。

這項年度推算結果，是從 10 月份為止的數據所計算出來的。20 世紀日本的嬰兒潮，在 1949 年創下歷史紀錄的 269 萬 6638 人。那年之後，也都一直維持在 100 多萬人的水準。1971 至 1974 年時，日本 2 次大戰後出生的人們製造了又一次的嬰兒潮，人數再度突破 200 萬大關。之後，人數就一路減少。預估 2018 年的出生人數將會較去年減少 2.5 萬人，寫下 1899 年統計開始以來的新低。

關於出生人數減少的背景，和適合生育的 25~39 歲年齡層女性人口減少有關。日本厚生勞動省人口動態 / 保健社會統計室表示，「近來適合生育的女性人口年年減少約 25 萬人。即使是未婚女性，有許多人都有生育的意願。政府需要推動援助政策來讓這些民眾願意生育」。

與幾個主要國家相比，日本的出生率也是明顯偏低。

各國的出生率比較

此外，死亡人數年年增加。預計日本 2018 年的死亡人數將年增 2.9 萬人，達 136.9 萬人。在上列 9 個國家當中，每 1000 人中僅次於德國的 11.2 人 (2016 年)，達 11.0 人。

日本人口數自 2007 年開始，已經連續 12 年呈現自然減少。從人口的減少幅度來看，2010 年為 10 萬人、2011 年超過 20 萬人、2017 年為 39 萬多人已逼近 40 萬人。2018 年預估將來到 44.8 萬人，沒有減緩的徵兆。

從結婚新人的數量來看，1978 年之後，平均每年有 70 至 80 萬對新人，在 2011 年首次未滿 70 萬對，接下來也是持續減少。2018 年，估計將會較去年減少 1.7 萬對，為 59 萬對。而離婚件數在 2018 年較去年減少 5000 對，為 20.7 萬對。