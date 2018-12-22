三菱MRJ明年1月進行飛行測試

三菱航空機 (非上市公司) 在週五 (21 日) 對外表示，日本國土交通省已經許可該公司開發中的區域航線噴射客機「Mitsubishi Regional Jet，簡稱 MRJ」進行取得型別檢定證「Type Certificate，簡稱 TC」最後階段的 TC 飛行測試。TC 飛行測試將於 2019 年 1 月在美國華盛頓展開。預計在 2020 年中開始交機的 MRJ，已開始漸入佳境。

為了進行 TC 飛行測試，首先必須取得日本國土交通省航空局的型別檢查授權書 (Type Inspection Authorizations，簡稱 TIA)。三菱航空機已於 12 月 21 日取得了 TIA。

目前，三菱航空機正在該公司位於美國華盛頓州的摩西湖飛行測試中心 (Moses Lake Flight Test Center) 進行內部測試。截至目前為止，已經累計 2400 小時以上的飛行測試。從 2019 年 1 月開始，國土交通省航空局的飛行員將搭乘 MRJ 實施 TC 飛行測試，進行數據的收集和分析。

MRJ (圖片來源：AFP)

根據交通部民用航空局的解釋，所謂型別檢定證 (TC)，必須由該航空器設計國之民航主管機關在確認型別數據資料表符合相關的適航要求後才得以發給。驗證過程必須有設計許可，包含為證明航空器符合相關適航要求的各項藍圖、規格說明、報告和證明文件。非航空器設計國之民航主管機關亦需基於維持且符合前述之型別檢定基礎及適航條件下，要求該航空器維持適航。

過去美國波音 787 從 TC 飛行測試到最後取得 TC，花費了 1 年 8 個月時間。HONDA 的 HondaJet 則花費了約 2 年時間。

如果 MRJ 要在 2020 年中開始交機的話，則必須在 1 年半取得 TC。MRJ 的交機日期已經延期 5 次，除了 TC 飛行測試要趕上進度，生產線和後續維修服務等也必須加緊腳步。