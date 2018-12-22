日本上市大企業平均年終獎金 首次突破90萬日圓

日本經濟團體聯合會 (經團連)，在週五 (21 日) 公佈了「2018 年 年終獎金 大型企業產業別協商結果」報告。根據這份資料，在東証 1 部上市員工人數超過 500 人以上，21 個產業中的 167 個大企業，冬季獎金平均金額年增 6.14% 為 93 萬 4858 日圓。這是自 1959 年開始這項調查以來，大企業的平均冬季獎金首次突破 90 萬日圓，也是相隔 28 年後成長率再次超過 6%。

2018 年 日本營造業的平均年終獎金最高 (圖片來源：AFP)

從產業類別來看，金額最多的是人手不足嚴重的營造業，達 159 萬 3228 日圓，年增率大幅成長 26.71%。其次為汽車產業的 99 萬 9968 日圓、機械金屬的 97 萬 312 日圓、食品的 96 萬 9628 日圓。

反觀金額最少的，是印刷產業的 61 萬 7543 日圓、造紙業的 65 萬 6044 日圓、電力的 73 萬 9280 日圓。

在 20 項產業當中，有 16 項產業的冬季獎金超越去年水準。

製造業方面，平均年增 3.60% 為 91 萬 4993 日圓。非製造業方面，年增 13.54% 為 99 萬 1340 日圓。

經團連指出，「由於基本薪資和夏季獎金皆有調升，以年薪來看都有增長。企業的業績都有穩定成長，預期在明年的勞資協商也應該會繼續調升薪資」。