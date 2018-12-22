〈區塊鏈大應用〉美國電信巨頭Comcast將於2019年推出區塊鏈平台Blockgraph

據報導，美國電信巨頭 Comcast (CMCSA-US) 正與 NBCUniversal 建立合作，正在進行區塊鏈軟體 Blockgraph 的前測，並計劃於 2019 年將正式於市場上推出。

Comcast 是一家成立於 2001 年的全球通訊業綜合企業集團，提供有線電視、互聯網和電信服務。據稱，Comcast 在全球電信及有線電視市場營收位居第一，也是美國最大的電視公司。該公司在 2018 年第三季度的合併營收為 221 億美元。

Blockgraph 旨在保護個人數據和資訊共享。據 Comcast 表示，該公司線上廣告部門啟動了 Blockgraph 平台的下一階段計畫，預計於 2019 年推出。Comcast 也正在與其他產業界的公司合作來拓展該計畫。大眾媒體集團 Viacom 和廣告銷售公司 Spectrum Reach 等。

據稱，Blockgraph 將為電視產業提供一個「身份層」，媒體公司可以透過它來共享身分被保護的受眾數據，旨在提高電視行銷和廣告的效率和有效性。

Spectrum Reach 總裁 David Kline 表示：「數據的使用必須優先考慮消費者個人資訊的隱私，通過 Blockgraph 平台的技術，允許電視生態系統中的所有參與者直接分享並彙整匿名的受眾訊息，提供強大的安全性和隱私保護。」

Comcast 在美國媒體上曾因壟斷而受到誹謗，甚至被一些出版物稱為「美國最糟糕的公司」。早些時候，明尼蘇達州司法部長 Lori Swanson 對 Comcast 公司 Xfinity 品牌提起訴訟，聲稱該公司除了向並未申請的服務和產品收費外，還向客戶收取的超額費用。

除了自己的產品，Comcast 還支持其他區塊鏈開發計畫。今年 3 月，總部位於紐約的區塊鏈新創公司 Blockdaemon 獲得了由 Comcast 所領導的 300 萬美元風險投資。這筆資金將用於「增強基礎架構的選擇，並幫助客戶在各種不同的區塊鏈上運行多租戶網路。」