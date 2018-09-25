收購天空廣播的代價：Comcast債務或擠入千億美元俱樂部

美國有線電視營運商康卡斯特（Comcast）的市值雖然僅為電信營運巨頭 AT&T 和威瑞森（Verizon）的一半，但整體債務水平馬上就要追上兩位「帶頭大哥」，共同邁入「千億俱樂部」了。

上周六，美國兩家最大的媒體公司之間，針對一家英國上市公司展開了史上最高額的外資競購大戰。在罕見的三輪「收購拍賣」中，康卡斯特以每股 17.28 英鎊（約合 22 美元）的報價，打敗了 21 世紀福斯的報價每股 15.67 英鎊（約合 20 美元），將以總價近 400 億美元來收購英國最大數字電視付費營運商 Sky（天空廣播公司）剩餘 61% 的股權。

按照「贏者詛咒」（Winner's Curse）的慣例，提出收購要約的康卡斯特周一最深跌 8.3%，最低觸及 34.75 美元，即將創下 2009 年 1 月以來最差盤中表現。康卡斯特最終收跌 6%，報收一個月新低。據 CNBC 統計，康卡斯特今年以來累跌 10%，從 52 周新高跌 19%，接近技術位熊市區間。

（上圖來自雅虎財經，深藍色為康卡斯特股價，淺藍色為標普 500 大盤）

康卡斯特收購 Sky 推漲債務 距離垃圾級越來越近

標普全球評級的分析師 Naveen Sarma 周一警告稱，如果康卡斯特成功收購 Sky 百分之百的股權，將給公司的資產負債錶帶來很大壓力，公司債務可能會翻倍到接近 1140 億美元。就算康卡斯特只收購了 Sky 61% 的股權，公司債務水平也是 1000 億美元之高，令信用評級承壓。

目前，美國上市公司中擁有超過千億美元債務規模的為數不多，比較突出的是美國電信營運商 AT&T 和威瑞森，後兩者都因為收購積累了大量債務。據彭博社介紹，目前標普給康卡斯特的評級是 A-，僅比垃圾級高出四檔，當康卡斯特 2 月宣布要收購 Sky 股權時，標普警告可能下調評級。

最新消息顯示，在得知康卡斯特競拍成功後，評級機構標普的競爭對手穆迪投資者服務周一確認，康卡斯特的債務評級仍比垃圾級高出四檔，理由是相信康卡斯特決心要保持強勁的資產負債表。康卡斯特此前表示，會將債務控制在稅息折舊及攤銷前利潤的 2.2 倍，是可以管理的水平。

彭博行業研究（Bloomberg Intelligence）的分析師 Stephen Flynn 認為，康卡斯特可以用現金流來削減債務，在 3-4 年內可以回到目標水平，並維持現有評級。方法就是停止庫藏股公司股票，並將多餘的現金流都用來償付債務，每年可以削減債務水平約為稅息折舊及攤銷前利潤的 0.3 倍。

上文提到的標普分析師 Sarma 和彭博分析師 Flynn 都認為，如果康卡斯特想要收購 Sky 百分之百的股份，即從 21 世紀福斯手中買下剩餘的 39% 股份，康卡斯特的公司債務短期內激增至稅息折舊及攤銷前利潤的 3.4 到 3.7 倍，總債務金額快速突破 1000 億美元（1100-1140 億）。

康卡斯特拍賣買貴了？Sky 和 Hulu 股份或與迪士尼互換？

財經媒體 CNBC 提到，康卡斯特董事長兼 CEO Brian Roberts 表示，收購 Sky 大部分或全部股權，將令康卡斯特快速、有效和有意義的擴大消費者基數、實現國際市場拓展。不過機構 Mofett Nathanson 分析師 Craig Moffett 並不看好這一收購決定，周一下調康卡斯特評級從「買入」降至「中性」，下調目標股價從 41 美元降至 36 美元。

他的理由是，「收購拍賣」的精髓是贏家付出了超過對手認為是公允價值的過高價格，Sky 因此可能成為康卡斯特的負擔，增加未來投資者對康卡斯特財報的擔憂。

Sky 董事會也號召股東「立即」批准康卡斯特的收購要約，認為提供的價格「顯著超出了對手方」。Sky 周一收漲 8.6%，至 17.22 英鎊每股，略低於康卡斯特的收購價格 17.28 英鎊每股。

（上圖來自財經媒體 Market Watch）

Sky 英股價格從 2016 年底至今至少翻了一倍，2016 年 12 月福斯曾同意用每股 10.75 英鎊來收購剩餘 61% 的股權。而上周六康卡斯特的收購報價較福斯的最初收購價格溢價了 61%，也較當年的收盤位 7.69 英鎊高出了 125%。

隨著康卡斯特贏得了 Sky 的收購權，市場上存在著兩種可能場景。其一是迪士尼可將收購福斯後得到的 Sky 39%g 股權賣給康卡斯特，按拍賣收購價估值約為 150 億美元，有助於減少迪士尼 713 億美元收購福斯媒體資產的債務水平。

另一種可能是康卡斯特徹底放棄美國流媒體新秀 Hulu 的 30% 股權。據知情人士對 CNBC 透露，在收購福斯媒體資源後，迪士尼共將獲得 60% 的 Hulu 股權（加上了迪士尼原有的 30% 股權），這令康卡斯特決定參與一個自己無法控制的流媒體沒意思，進而將 30% 的 Hulu 股權賣給迪士尼。