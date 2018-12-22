波動太大？比特幣最大預測商停止價格預測

大型比特幣價格預測商 Fundstrat 表示，「已經厭倦了人們向我們詢問目標價格，由於加密的內在波動性，我們將停止提供任何實現公平價值的時間表」。換句話說，華爾街最著名的比特幣預測商放棄了對此加密貨幣的預測。

Fundstrat 的 Thomas Lee 研究報告回顧顯示，他在 2018 年開始的年中目標價格為 20000 美元，年終預測為 25000 美元。當他在 11 月將目標削減至 15000 美元時，比特幣的交易價格約為 5500 美元。Lee 最新「公平價格」範圍是 13800 美元至 14800 美元。

然而，Lee 並不是唯一一個預測錯誤的人。BitMEX 的 Arthur Hayes、Galaxy Digital 的 Mike Novogratz 備受矚目的預測今年也都過於樂觀。

前花旗 Citi (C-US) 交易員 Hayes 曾於今年 5 月預測年底比特幣價格約 5 萬美元，爾後更改至 3000 美元至 5000 美元，但最後將反彈回 5 萬美元，而 11 月的新預測為 2000 美元至 3000 美元。

前高盛 Goldman Sachs (GS-US) 夥伴，現役 Galaxy Digital 的 Mike Novogratz 去年 11 月曾預測比特幣今年年底將達 4 萬美元，爾後更改為低於 9000 美元但反彈回 1 萬美元水位。最新 11 月預測則是 3000 美元至 6000 美元。

比特幣今日價格約 3845 美元。