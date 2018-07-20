專注收購英國天空 Comcast放棄與迪士尼爭奪21世紀福斯

周四，美國最大有線電視營運商 Comcast 宣布放棄競購 21 世紀福斯，選擇專注收購英國天空媒體。截止發稿，Comcast 股價上漲 3.07%，福斯股價下跌 1.33％，迪士尼股價上漲 2.84％。

此前，Comcast 與迪士尼為爭奪 21 世紀福斯的電影工作室和電視資產，上演了一場收購世紀大戰。

6 月 13 日，Comcast 提出「惡意收購」要約，計劃以 650 億美元全現金收購 21 世紀福斯的娛樂資產，較去年 12 月迪士尼提出的全股票收購價 650 億美元溢價 19%。

為了爭得默多克家族執掌的福斯董事會同意，康卡斯特還提議「報銷」福斯與迪士尼收購要約的解約費 15.25 億美元，並提供了與迪士尼協議相同的 25 億美元反向分手費。

但一周後，迪士尼將競價提高至 713 億美元，而且獲得了美國司法部門批准，暫處上風。據華爾街日報報導，Comcast 也在尋找盟友聯手，有望將收購報價上調至 900 億美元。Comcast 曾與亞馬遜磋商，但並未達成合作。

周四，Comcast CEO Brian Roberts 在一份聲明中表示，「我要向 Bob Iger 及其迪士尼團隊表示祝賀，並表彰默多克家族與福斯共同創造了這樣令人喜愛也令人尊重的公司」。

目前，Comcast 也在與福斯公司爭奪英國天空公司，而福斯已經擁有後者 39% 的股份。上周，福斯出價 325 億美元，Comcast 也抬高競價至 340 億美元。

據彭博社報導，知情人士稱，Comcast 放棄福斯是因為 Comcast 認為福斯價格過高，而另一個障礙是美國監管部門要求剝離福斯的地方體育網路作為交易的一部分。

美國媒體 CNBC 指出，近期，美國政府決定對法院允許 AT&T 收購時代華納的裁決提出上述，也可能是 Comcast 被迫停止競購福斯的理由。 美國政府認為，AT&T 收購時代華納將造成不公平競爭。

Comcast 的退出意味著迪士尼可以繼續以 713 億美元的價格收購福斯，包括其擁有的 39% 的英國天空公司的股份。目前尚不清楚，迪士尼是否會願意放棄這部分股權。

華爾街日報報導，Comcast 此前競購福斯主要是因為看中其國際資產，因為 Comcast 在海外市場的收入只占公司收入很小的比重，而其國內電視業務也已經成熟。

Comcast 此次競購福斯失敗可能迫使該公司尋求其他增長途徑，包括在媒體和科技行業進行其他併購。