〈區塊鏈大應用〉德國鐵路運營商部署區塊鏈 以推行旅遊產業代幣化

據報導，德國鐵路運營商 Deutsche Bahn (DB) 與區塊鏈整合平台 Unibright 建立合作，以研究旅遊生態系統代幣化的可能性。

DB 委任 Unibright 為內部小組工作做準備，目標在於讓公司資產的代幣化。被認為是歐洲最大的鐵路巨頭 DB 期望了解去中心化解決方案是否可以降低運營成本，並幫助 DB 與旅遊產業中其他參與者進行互動合作。

Unibright 目前已開發了概念驗證 (PoC) 的平台，透過區塊鏈技術連接一趟旅程的不同區外，例如單次旅行、里程計算、服務、餐飲、飯店預訂或當地交通。

為實現這一目標，旅行的每個部分都必須進行代幣化。在 PoC 中，由於生態系統的互操作性，代幣可以由客戶購買、出售、或者交換其他服務。此外，發行商也可以使用代幣作為客戶忠誠的獎勵，像是里程數累積。

Unibright 提出在 NEM 協議和開發用的架構上創建生態系統，代幣可以組織成群集或是套裝行程，例如交通、食物和住宿。該公司表示，商家可以在沒有任何特殊技能的情況下監控網路。

但 BD 銷售部門負責人 Akram Sioud 認為，通過區塊鏈，該公司「可以獨立接受不同供應商的服務」並建立新的分銷渠道。

具先前的報導，瑞士國家鐵路公司也在今年 11 月進行了區塊鏈測試。該運營商完成了一個區塊鏈的身份管理系統的 PoC，以提高紙本流程的效率。