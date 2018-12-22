台股盤前─全球獨家開盤台股要扛起美股重挫壓力

台北股市今 (22) 日為全球獨家開盤，雖然外在影響因素有美股再度重挫的壓力，但證券分析張陳浩及黃漢成都指出，依以往的台北股市交易經驗值，台股獨家開盤多數以量能萎縮、大盤小漲作收，而目前台股的大盤橫盤格局仍將不變。

由今晨收盤的美股來看，一周以來急跌的走勢浮現，對台股投資人勢將造成心理壓力，由於聯準會 (Fed) 的升息、擔憂政府關門，加深了美股投資人心中的疑慮，收盤道瓊工業平均指數收低 414.23 點或 1.81% 至 22445.37。Nasdaq 指數收低 195.41 點或 2.99% 至 6332.99。S&P 500 指數收低 50.80 點或 2.06% 至 2416.62。費城半導體指數收低 16.45 點或 1.47% 至 1101.29。

同時，由於美國股市今晨的再度重挫。道瓊工業平均指數本周大跌近 7%，並創 2008 年金融危機以來的單周最大跌幅。Nasdaq 跌入空頭市場，S&P 500 距離今年初創下歷史高點已大跌已近 18%。

證券分析師張陳浩指出，美、日股市相繼大跌，台股已難以倖免，依以往的台北股市交易經驗值，台股獨家開盤多數以量能萎縮、大盤小漲作收，今天在外資放假的因素之下，市場賣壓可望獲得減輕。但季線往下移動，恐形成對於大盤的另一沈重壓力。

即使市場賣壓因外資離場而減輕，但分析師黃漢成認為現階段台股已無大行情可言，主要市場的類股昨日包括被動元件、蘋果概念股及 DRAM 個股略有反彈，但目前行大盤橫盤且以個別類股輪動格局並沒有改變。

台北股市 21 日集中市場加權股價指數在尾盤台積電 (2330-TW)、大立光 (3008-TW) 的拉高及被動元件國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 的轉強之下，大盤以小紅作收，收盤報 9676.67 點，上漲 2.15 點或 0.02%，市場成交值則在尾盤量能大幅度增加之下擴大為 1103 億元。