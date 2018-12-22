台灣主要報紙重要財經新聞 2018年12月22日

中國商務部昨（21）日通報，美國國際貿易委員會（ITC）接獲美國專利授權業者 Tela Innovations 的投訴，指聯想等輸往美國的產品涉嫌侵犯其專利，要求進行「337 調查」。

營建署昨（21）日一口氣通過沃旭、哥本哈根基礎建設基金（CIP）、海龍及中鋼等四家開發商所屬的七件離岸風電開發計畫。接下來，若能在未來一周內通過能源局電業籌備許可審查，有望拿到今年每度 5.8 元的購售電合約。

美國聯準會（Fed）確定升息 1 碼、台灣央行維持利率連 10 凍後，富邦人壽開出第一槍。富邦金控 21 日公告，富邦人壽增提外匯價格變動準備金 30 億元，外界預估，主要是台美利差擴大，造成避險費用「天價」，壽險業已決定一些海外投資部位「打開」不避險，因此要先增提外匯準備金。



經濟日報

15 檔法人力拱 逆轉勝

七大風電案 一口氣過關

尖牙股黯淡 那指瀕熊市

工商時報

美提 337 調查 聯想雙 A 中槍

陸明年要實施更大減稅降費

台美利差擴大 近期恐爆壽險增提潮

聯合報

日媒: 鴻海將在珠海建半導體基地

高通又勝訴 德國將下架舊 iPhone

全球逾半央行都在升息 不立股市

蘋果日報

蘋概股利空不跌 紅包行情可期

鴻海傳砸 2772 億 珠海建 12 吋廠

日圓又變貴了! 再見 0.28 字頭 創 2 個月新高

中國時報

力爭水價調漲 每戶恐多 70 元

產業回流 商用不動產搶手

乘韓流旋風 企業南漂尋轉機

自由時報

自家人倒貨 大同跌停元凶

越南雨季 東鋼獲利農曆年後復甦

處分七堵廠房、土地 中和羊毛獲利 8.43 億