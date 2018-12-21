台股盤中─買盤觀望 蘋概股領跌盤中跌破9600點

台股在美股走跌影響下，亞股也同步走弱，加權股價指數今 (21) 日開低走低，盤中跌破 9600 點大關，盤中以大立光 (3008-TW)、嘉聯益 (6153-TW) 等蘋概股領跌，OTC 指數也連 3 日走弱。

國泰證期顧問處協理簡儀指出，台股走勢不振，今日跌破 11 月以來低點，大盤量能也萎縮，無法提振市場買氣，明日因台股獨家開盤，成交量恐再下墜，投資人仍以保守態度對待。

台股集中市場加權股價指數今天早盤開低，開盤點位在 9648.98 點，最高 9660.17 點，最低為 9585.32 點，預估全場成交值不足 1000 億元，目前預估為 955 億元。

今天早盤亞股也受美股走跌影響，包括日經、南韓、恆生、上證等指數都走跌，而台股則以蘋概股為風暴中心，由於美國蘋果股價受新手機銷售疲軟影響，跌幅已達 30%，影響台股供應鏈股價表現，包括大立光、嘉聯益、可成 (2474-TW)、華通 (2313-TW)、玉晶光 (3406-TW) 等個股股價也都走跌。

此外，被動元件等國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 也走弱，相對逆勢抗跌則為神盾、旺宏、南電 (8046-TW)。

至於今日將召開法說會的大同 (2371-TW) ，股價跌幅超過 3%，而宣布聲請重整的華映 (2475-TW) 盤中則持續跌停鎖住。