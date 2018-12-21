LINE在台工程師團隊規模擴大至上百位 再釋出5項新職缺

LINE 今 (21) 日在台舉辦第三屆開發者大會「LINE TAIWAN TechPulse 2018」，並宣布將在台釋出 5 項新的工程師職缺，包括基礎建設工程師、數據工程師、數據分析師、資料科學與機器學習工程師，及自然語言處理工程師，要在台招募優秀開發人才，加入 LINE 工程團隊。

LINE 目前在全球的工程團隊，分布於日本、韓國、台灣、泰國、印尼、越南、中國、美國等地。其中，台灣是在日本與韓國以外，第一個設立工程團隊的海外辦公室，自 2015 年至今，工程團隊人數已從個位數、成長至百位數。未來一年，台灣團隊將有更多與總部的協作，參與更多平台開發。

LINE 今日在 LINE TAIWAN TechPulse 2018 上釋出 5 項新職缺，「基礎建設工程師」負責開發私有雲系統；「數據工程師」負責將數據分析與機器學習工程的數學模式計算程式，移植至 LINE 的資料平台，同時建構台灣市場專用的資料倉儲；「數據分析師」以 BI/BD 模型設計與分析為主，幫助台灣團隊找到業務最佳化的路徑。

「資料科學與機器學習工程師」負責開發各種推薦模型，及不同領域的聊天機器人模型；「自然語言處理工程師」將與總部的 NLP 團隊一起工作，針對繁體中文做最佳化、如斷詞斷字、語意分析等。

至於 LINE 總部與台灣的工程團隊如何分工，LINE 指出，總部工程團隊成立時間較長、人力較多，以核心產品與 LINE 平台技術為主，並提供海外工程團隊支援。而海外包括台灣在內的工程團隊，則以當地核心業務的服務應用系統開發為主，且在地團隊開發的服務，若在當地市場推出成功，還能進一步將此服務架構作全球性的推廣。