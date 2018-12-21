光學指紋辨識將掀價格戰 郭明錤：3台廠搶進

中國天風證券分析師郭明錤針對聯詠 (3034-TW)、敦泰 (3545-TW) 與義隆電 (2458-TW) 的螢幕指紋辨識 (FOD) 技術發展時程，以及螢幕下光學指紋辨識晶片價格趨勢做出最新預測。

郭明錤團隊預期聯詠、敦泰與義隆電將在 2019 年下半年開始少量出貨 FOD 產品。並預估在潛在 FOD 供應商中，聯詠、敦泰與義隆電是最積極，且送樣時程明確具體廠商 (預計在 18Q4–19Q1 送樣給中國、韓國與日本品牌業者)。

聯詠的螢幕指紋辨識優勢在於 IC 設計能力、客戶關係，以及能夠和其他 IC 產品捆綁銷售的彈性銷售策略，而敦泰與義隆的優勢則在模組封裝技術採 Flip chip，可較於目前 COB 封裝技術的模組更薄。

而郭明錤團隊認為聯詠、敦泰與義隆電因為初期沒有出貨紀錄與生產規模優勢，因此將採取低價策略進入市場，預估初期價格約 3 美元或以下，等到敦泰與義隆電 2020 年大量出貨後，將使螢幕指紋辨識價格戰更為激烈。

根據調查，螢幕指紋辨識一般價格在 18Q3、18Q4 與 19Q1 分別是 7-8、5-6 與 4-5 美元。同時，手機品牌廠商對於 19Q4 螢幕指紋辨識價格，可能降至約 3 美元或以下均有共識。不過，即便市場低估螢幕指紋辨識在 2019 年的價格戰影響力，但考慮到市場成長與技術升級，郭明錤團隊仍正面看待此產業。