永豐銀邁向開放銀行 釋出逾50支API

永豐金 (2890-TW) 旗下永豐銀行邁向開放銀行（Open Banking），力推「Partner APIs」模式與產業界共享金融創新，旗下釋出逾 50 支 API（應用程式介面；Application Programming Interface）與中小企業或商家合作發展多元應用，永豐銀行表示，總計逾 300 家業者的支付或繳費已導入永豐的 API，並藉以提供客戶便利服務，以消費支付應用為例，每年串接的金流達新台幣 10 億元以上，有效提升業者經營效率。

永豐銀行指出，中小企業或商家導入永豐「Partner APIs」，可降低自家平台營運與開發成本，並即時滿足市場多樣化的金融需求；永豐銀行電子金融處處長黃品睿表示，以繳費應用為例，導入永豐 Partner APIs 即接軌永豐銀行的繳費系統，可運用於生活帳單或愛心捐款等服務平台，商家不須另行投入開發人力或成本、降低經營門檻更能聚焦創新發展，也有助企業夥伴開創多元化新型態服務。

同時，永豐銀行深耕各項金融科技發展，持續投入機器學習、自然語意分析、區塊鏈與智能數據等領域，打造無所不在的金融服務。

虛實整合服務 永豐電子金融屢獲肯定

永豐銀行致力提供全新金融體驗屢獲各界肯定。今（2018）年以來，永豐銀行獲財金資訊公司頒發「電子金流業務－最佳服務創新獎」，肯定永豐參與發展金融區塊鏈函證、推動雲端繳費稅平台；同時「永豐繳費網」榮獲國際財經《亞洲銀行及財金》雜誌（Asian Banking & Finance；ABF）頒發「2018 年台灣最佳資訊作業管理銀行」獎項肯定。