權值股殺聲震天 上證50創22個月新低 逾百億資金悄佈局

12 月 21 日，中國上證 50 指數再度下挫，盤中一度下挫近 2%，創下 2017 年 2 月以來新低，終場則收黑 1.2%。由於金融類股占中國上證 50 權重最高，比重逾 50%。而金融類股表現不佳，成為本週拖累中國上證 50 表現的主因。

圖: 東方財富網。上證 50 指數走勢圖。

金融類股表現差的因素有三，首先中國股市整體氛圍不佳，成交量低迷，證券類股難有表現；其次，中國股市年線收黑幾乎成定局，保險類股中箭倒地；最後，中國人行意外推出 TMLF，壓垮銀行類股。

是接刀子，還是築底?

雖然上證 50 走勢疲弱出現破底跡象，不過，已有資料顯示有大量資金湧入上證 50 ETF，其中保險、銀行理財等長線資金正積極投入權值股，頗有護盤意味。

據 Wind 資料顯示，12 月 4 日至 20 日間，上證 50 指數下跌 6.15%，跌破今年 7 月份以來的盤整區間。不過，同期間卻有大量資金進駐上證 50 相關 ETF，以華夏上證 50 ETF 來看，買進單位數 26.81 億個單位，漲幅 14.44%，總單位數達 212.44 億單位，創下 2015 年 8 月以來的新高。以最新收盤日淨值計算，12 月 4 日至 20 日，流入華夏上證 50 ETF 的資金達人民幣 62.49 億元。

圖: 東方財富網。華夏上證 50 ETF 走勢圖。

此外，12 月 7 日成立的工銀瑞信上證 50 ETF，其成立規模為人民幣 113.50 億元。以工銀瑞信上證 50 ETF 和華夏上證 50 ETF 合併計算，12 月 4 日至 20 日，流入上證 50 ETF 的資金已達人民幣 175.99 億元。以機構法人開始大量投入來看，顯示出大型權值股已靜靜的在等待機會發動反攻號角。