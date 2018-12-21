大陸股市陷入掙扎 地量是底部訊號？

本週中國股市場呈現量縮下跌態勢，整體受到國際與中國內部利空因素影響，上證指數面臨 2500 點整數關卡保衛戰。投資人作多意願不足，觀望氣氛濃厚，上證指數的成交額一度跌到人民幣 800 多億元。

近期上海與深圳兩地股市成交量大幅萎縮，顯示出在經歷回檔三年的艱困期後，市場投資人的信心已跌到谷底。不過，以中長期角度來看，股市成交量萎縮是大盤見底的一個重要訊號之一。一般來說，在熊市的尾聲，指數成交量都會萎縮到地量。

成交量低迷的原因在於，部份做短線的投資人在前期出現較大幅度的虧損不敢再繼續進場交易，而長線的投資人在進場佈局之後也不可能會在短期內頻繁交易，至於套牢的投資人股票已經出現較大的帳面虧損，有不願認賠殺出的心理因素，種種因素影響中國股市成交量，也加深投資人在指數底部區間操作的難度。說句白話，只有在投資人預期能在股市賺錢的時候才會被吸引。

圖: 新浪財經

法人已開始佈局

上證綜指自 2015 年高點 5178 點已回檔約 50%，確實已經吸引部份長線資金進駐，今年以來外資逆勢投入中國股市達 3000 億元左右，當然中國 A 股納入 MSCI 新興市場指數是原因之一，但不可諱言「商品便宜」也是買家的考量點。而且除了未來中國在 MSCI 新興市場指數權重將會提升外，另一大指數編製公司英國富時羅素也表態考慮要將中國 A 股納入羅素國際指數中，這些均意味著將有充沛的國際資金再流入中國股市。

根據高盛的預計，明年外資流入中國 A 股可能會達到 600 億美元以上。同時中國的養老金、保險資金、各類型商品基金，以及銀行財管資金等長線資金都可望在近期分批局中國股市，這無疑會成為大盤築底的一個重要支撐。

中國官方釋信心

本週四 (12 月 20 日) 召開的中國國務院金融穩定委員會，召集中國各大金融機構的負責人，就資本市場關心的一些問題進行座談，並向市場釋出穩定軍心的訊號號。

同時，中美貿易談判有很高的機會在 1 月份舉行，從中國商務部的表態來看，中國方面對談判結果非常有信心，並且是朝著取消所有加徵關稅的目標前進。

而 FED 在最近一次會議後也釋出明年升息次數已從之前預計的三次降到兩次，可以確定的是金融海嘯以來 FED 的升息潮將接近尾聲。根據歷史經驗，一般在 FED 結束升息週期之後，新興市場的表現都較為凸出，這也有利於中國股市在新的一年有不錯的表現機會。

中國股市在經過三年回檔整理後，已經浮現出中長線投資價值，只要利用基本面分析來評估企業，並耐心選擇出業績能夠持續成長的公司進行佈局，或是挑選基金來進行適當資產配置，都能從中賺取合理的報酬。