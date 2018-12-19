陸股午盤下殺 上證指數挫1.05% 成交量續縮

陸股早盤三大股指小幅高開，隨後指數震蕩走弱。臨近上午收盤，指數一度見到反彈現象，但午後反而跌幅加重，做多資金觀望，指數持續下探。

截至收盤，上證指數收報 2549.56 點，跌幅 1.05%；深成指數收報 7418.69 點，跌幅 1.48%；創業板指報 1268.81 點，跌幅 1.90%。兩市合計成交人民幣 2171 億元，較上一交易日略有縮量，滬市成交量再度不足千億。

(圖表取自 Google)

從盤面上看，5G、房地產、機場航運居漲幅前列，油服、醫藥、賽馬等相關類股跌幅較重。

消息面上，18 日晚間，中國山東省菏澤市住房和城鄉建設局發布《關於推進全市棚戶區改造和促進房地產市場平穩健康發展的通知》，通知第六條明確規定：取消新購住房限制轉讓措施，抑制樓市投機的「限售」調控政策出現首個鬆綁跡象。消息提振魯商置業、榮安地產、華業資本等個股漲停。

在 5G 進展上，華為對外宣布，已獲得逾 25 份 5G 商業合同，規模排名全球首位，並已出貨超過一萬個 5G 基地台。今日 5G 概念股中，天邑股份、光弘科技、深南股份等多股見到漲停。

信達證券策略分析師谷永濤表示，近期公布的宏觀數據顯示，中國經濟下行的壓力依然較大，尤其是生產和消費增速下降，引發市場擔憂。短期來看，2018 年以來相對強勢的醫藥行業近期調整幅度比較大，又對市場的情緒造成進一步衝擊。

國金證券分析師王安松認為，A 股市場最近走勢震盪且成交較低，一方面是受美 Fed 將發布 12 月議息會議紀要影響，另一方面，市場也在等待中央經濟工作會議召開。除此之外，短期來看游資活躍度也對成交量產生影響。