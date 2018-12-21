知名放空機構香櫞 大砍推特目標價逾3成

社群媒體推特 Twitter (TWTR-US) 因知名放空機構香櫞研究 Citron Research 表態，下調推特目標價幅度逾 3 成至每股 20 美元，引爆週四 (20 日) 推特股價大跌 11.05% 來到每股 29.29 美元。

推特股價趨勢圖

知名放空機構香櫞研究 (Citron Research) 的 Andrew Left 在給客戶的一份報告中稱，投資人和廣告商將遺棄推特。他引用國際特赦組織 Amnesty International 最近的報告稱推特是濫用人權的組織。他補充說，推特已經成為對女性來說，一個惡劣的地方。

Left 給予推特新的目標價格，為 20 美元。他提道，「Citron 多年來一直關注推特，當我們閱讀國際特赦組織剛剛發布的文章時，我們立即知道該股票已無法投資，廣告商很快將被迫嚴格審視所有與推特的讚助」。

據了解，國際特赦組織與全球人工智能軟體公司 Element AI 合作開展了這項研究。兩間組織表示，他們調查了 2017 年英國和美國 778 名記者和政客收到的「數百萬條推文」。這些推文代表了各種政治觀點，以及跨越意識形態範圍的媒體。

它說，一個「有問題」或「辱罵性」的推文每隔 30 秒就會發給一名女性。

推特表示，其濫用行為政策不允許對其他用戶進行騷擾、恐嚇、和逼使沉默。

推特對此表示，「推特的健康狀況取決於我們如何幫助鼓勵更健康的辯論、對話、和批判性思維，相反的，濫用、惡意自動化、和操縱，會削弱推特的健康程度」。