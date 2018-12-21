PIMCO：抱緊現金 2019年波動大

《彭博社》報導，因 2019 年預期將比 2018 年更具波動性，投資管理公司 PIMCO 的分析數據顯示，持有現金並等待合適的機會，可能會給予投資者較好的回報。



PIMCO 監管約 1.7 兆美元的資產，該公司駐新加坡的新興市場投資組合經理 Roland Mieth 表示，他們對整體風險持謹慎態度，不管是在亞洲或是全球，目前的方向為保持高流動性資產的風險暴露，同時增持現金。

許多資產管理公司與投行對市場 2019 年的情況並不樂觀，在美中貿易緊張局勢居高不下，以及美國聯準會 (Fed) 持續縮減資產負債表之下，摩根大通認為全球經濟增長可能受到影響。

Mieth 指出，聯準會持續利率正常化以及縮表的政策，將使亞洲債券的殖利率曲線變得陡峭。

美銀美林的 GFSI 市場風險指數衡量全球股市、利率、貨幣和商品價格波動，該指數在 12 月 10 日達到兩年高點附近，但目前仍處 0 以下的水平，代表著面臨壓力比正常情況要小，過去兩年該指數持續維持在 0 以下。

美銀美林 GFSI 市場風險指數走勢

Mieth 在接受採訪時表示，我們目前不會增加風險，因為我們認為現階段值得等待，我們計畫在明年上半年採取觀望立場，作為現金管理策略的一部分，我們計畫在短期債券找尋機會。



儘管 PIMCO 對新興市場主權債券前景持謹慎態度，但 Mieth 認為印度、印尼和中國的國債具有吸引力，對韓國、馬來西亞、菲律賓和其他低殖利率的地區持中立態度。

同時，PIMCO 正在考慮增加部分國家公司債進入投資組合，例如亞洲的高收益債，該公司認為估值漸漸開始變得吸引人，若條件變得合適，將優先考慮類似於中國的國家。

美元部分，PIMCO 認為美元在 2019 年的波動將較大，印度盧比和印尼盾有上揚的機會。