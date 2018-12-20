不顧市場哀嚎 聯準會12月如期升息 暗示明年升息放緩

儘管市場震盪，聯準會仍堅持如預期升息，但降低了明年升息預期次數，預計經濟和通膨增速都略低於此前預期。
美東時間 19 日周三，聯準會貨幣政策會後公布，所有貨幣政策委員會 FOMC 投票官員一致同意升息 25 個基點，將聯邦基金利率目標區間上調至 2.25%-2.5%。這是今年聯儲第四次升息，也是啟動升息周期三年來第九次升息，更是 1994 年以來首次在面臨股市下跌時升息。
此前市場預計到聯儲大機率會升息。本周三一早，芝加哥商業交易所（CME）的「聯準會觀察工具」顯示，美國聯邦基金利率期貨交易市場預計，聯準會當日公布升息的機率超過 70%。
本次聯準會會後聲明語氣有所軟化，但並非完全鴿派，仍表示進一步升息將是適合的，稱經濟前景的風險大致平衡，維持每個月的資產負債表縮減幅度在 500 億美元不變。經濟活動強勁增長，開支強勁增長，投資溫和。
不同於 11 月會議聲明的是，本此聲明稱：
「FOMC 判斷（judge），聯邦基金利率目標區間一定程度上進一步（some further）循序漸進上升將與經濟活動的持續擴張、強勁的勞動力市場環境和通膨中期內接近 FOMC2% 的對稱目標相一致。經濟前景面臨的風險表現得大致均衡。」
而 11 月聲明只是說，FOMC 預計（expects），聯邦基金利率目標區間進一步（further）循序漸進上升將與這些活動表現相一致。
會後公布的點陣圖顯示，2019 年底聯邦基金利率料為 2.9%，暗示 2019 年將升息兩次，而 9 月聯儲點陣圖暗示，預計 2019 年將升息三次。
聯準會此次會後公布的最新經濟預期顯示，聯儲下調了今明兩年的 GDP 增長預期，以及這兩年的通膨預期，兩年的預期失業率不變：
- 2018 年中位數 GDP 增速預期為 3.0%，9 月預期為 3.1%；2019 年預期為 2.3%，9 月預期為 2.5%；2020 年預期為 2%，持平 9 月預期；2021 年預計為 1.8%，持平 9 月預計；更長期增速預期為 1.9%，9 月為 1.8%。
- 2018 年中位數失業率預期為 3.7%，持平 9 月預期；2019 年失業率預期為 3.5%，持平 6 月和 9 月預期，2020 年預期為 3.6%，高於 6 月和 9 月預期的 3.5%；2021 年預計為 3.8%，高於 9 月預計的 3.7%；更長期預期為 4.4%，低於 6 月和 9 月預期的 4.5%。
- 2018 年中位數 PCE 通膨與核心 PCE 預期均為 1.9%，6 月和 9 月均預計分別為 2.1% 和 2.0%；2019 年預計分別為 1.9% 和 2.0%%，9 月預計分別為 2.0% 和 2.1%；2020 年預計分別為 2.1% 和 2.0%，6 月和 9 月均預計為 2.1%；2021 年預計為 2.1% 和 2.0%%，9 月均預計為 2.1%；更長期預期為 2.0%，持平 9 月預期。