羅氏證券預測：蘋果iPhone產量將再次下修 股價聞聲下跌

美國券商紐約羅氏證券 Rosenblatt 分析師 Jun Zhang 於週四 (20 日) 預測，蘋果 (AAPL-US) 可能會在截至 2019 年 3 月的季度中，將 iPhone 產量再減少 400 萬部。

Rosenblatt 分析師 Jun Zhang 表示，蘋果可能減少的 400 萬部 iPhone 中「可能包括 250 萬部 iPhone XR、100 萬部 iPhone XS 和 50 萬部 iPhone XS Max。」

他說道： 「我們針對 iPhone 出貨量的估計已降至 3900 萬部， 2018 財年的 iPhone 出貨量預期將年減 10%。我們將在明年 1 月份再度評估蘋果 iPhone 銷量，但我們仍然認為市場將下調蘋果在明年第一季和 2018 財年的銷量預估。」

在投資者報告中，Zhang 表示，蘋果在中國的市場遭遇挑戰，尤其是在華為 (002502-CH) 財務長孟晚舟被捕事件之後，蘋果可能面臨報復的風險。Zhang 指出，一些中國公司已經為那些選擇華為而不是蘋果的人提供了好處。「許多中國公司通過補貼鼓勵購買除了 iPhone 以外手機的員工，來表示對華為的支持。」

據報導，上個月蘋果已經減少了 iPhone XS 和 iPhone XR 的訂單，顯示該公司很難預測明年 iPhone 在市場上的需求。由於訂單減少，許多蘋果供應商也接連削減了營收預期。

蘋果股價在周四盤中交易中下跌 2.9%，今年迄今已下跌近 8%。截至今日收盤，蘋果的市值已降至 7,440 億美元，低於競爭對手微軟 (MSFT-US) 的 7,790 億美元市值。