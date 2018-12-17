大摩再下調iPhone出貨量 明年Q1年減幅恐達21%

繼各家外資持續調降 iPhone 出貨與蘋概股目標價後，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 最新報告再次下調 iPhone 展望，包含下半年及明年第 1 季出貨量，預估明年首季出貨季減、年減幅恐分別達 35% 及 21%。

大摩也預期，蘋概股營運表現將持續修正，11 月衰退只是開始，12 月減幅恐進一步擴大。

大摩分析師已在先前報告中調降蘋果目標價，並表示 iPhone 銷量低預期，主因為中國智慧型手機市場需求疲軟，導致多數供應商面臨訂單減少情況。

大摩是這波最早調降 iPhone 出貨的券商之一，此次調降是該券商多次下修。根據大摩調查，iPhone XR 買氣比想像來得糟，因此調降今年下半年新機出貨 400 萬支、至 7,100 萬支，整體 iPhone 出貨降為 1.06 億支，三款新機比例由 69% 降至 67%。

此外，大摩也調降明年第 1 季整體出貨至 4,200 萬支，出貨季減、年減幅將分別達到 35%、21%。

大摩表示，在新機買氣不理想情況下，預估蘋概股 11 月營收衰退只是開始，12 月減幅可能進一步擴大，iPhone 出貨情況不甚樂觀。

受到 iPhone 新機需求疲軟衝擊，之前不少外資都下調蘋果股價評等，瑞銀將蘋果目標價從 225 美元下調至 210 美元，羅森布拉特證券 (Rosenblatt Securities) 也將其目標價下調至 165 美元。