全球最大基金橋水：美國明年增長「近衰退水平」

全球最大避險基金橋水投資 (Bridgewater Associates) 的聯合投資長 Greg Jensen 預測，明年美國將出現「明顯疲弱，且接近衰退的增長水平」。他預期美國明年的 GDP 增長將在 1% 左右水平，而全球其他已開發國家可能更低，美國今年第 3 季 GDP 年增為 3.5%。

美國 GDP 年增率

Jensen 負責監管超過 1600 億美元的資產，他週四 (20 日) 接受訪問表示，依照事態發展的情況，明年增長將明顯減弱，以接近經濟衰退水平增長，但目前市場並沒有因此進行訂價。



Jensen 指出，儘管目前經濟增長水平正在下滑，但因下滑幅度不大，投資者尚未看到事情的嚴重性，依照橋水投資的計算，未來的經濟情況可能更糟糕。聯準會可能面臨須從緊縮立場再度轉向寬鬆立場的情況，然而，實行起來會有困難，因聯準會沒太多空間實施寬鬆政策。

同一時間，已開發國家的政治緊張局勢，可能會使周期性衰退的緊張加劇。在近幾個月，投資者準備面對經濟增長放緩所帶來的影響。納斯達克指數在週四跌至熊市的邊緣，比 8 月份的高點下跌近 20%，標普 500 指數在 12 月下跌超過 10%。

標普 500 指數日線走勢圖

更慘的情況不僅只於經濟增長減緩，橋水投資預期，企業利潤增長前景將更為悲觀，放緩程度將大幅高於經濟放緩程度。但 Jensen 認為，不會發生像 2008 年金融危機的情況，因槓桿程度並為如同當時一般高，市場價格將緩慢地進行調整。

橋水投資看空美股，但在多元化的投資組合中，股票仍是重要的一項資產類別。該避險基金認為，在 2019 年，可考慮持有現金替代股票與債券。