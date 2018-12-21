【大慶證券】盤前分析－VIX指數飆升 留意台股震盪加劇



◆盤勢分析

Fed 維持縮表進度，加上川普關閉美國政府可能性增加，市場緊張情緒升溫，VIX 恐慌指數上揚 10.95% 來到 28.38，創 9 個多月來新高，國際股市重挫，泛歐股收低 1.45%，創 2016 年 12 月來新低，美股四大指數也持續破底，其中道瓊跌幅最重，下跌 1.99%，整體局勢並不明朗。週四 Fed 宣告 12 月升息 1 碼，目前基準利率來到 2.25-25% 水準，盡管 Fed 明年預計升息次數從原先的 3 次降為 2 次，但因不如市場預期鴿派，加上維持每月上限 500 億縮表計畫，使先前樂觀氣氛消退，且英國脫歐、法國黃背心運動皆未真正解決，負面因子將持續干擾，股市動盪恐加劇。

昨日亞股全數開低，其中台股開低走低，終場下跌 108 點，收在 9674 點，成交金額 956 億元。集中市場黑 K 跌破所有均線，所幸前低 9616 有守，橫盤整理格局未破，加上量能無明顯放大，外資期貨未平倉口數依然維持 4 萬多口，短線應仍在 9616-9971 點區間內橫盤整理。

觀察昨日盤面，雖釋出台積電 3 奈米廠區環評通過利多，但受到美股重挫影響，開低橫盤震盪；大立光尾盤下殺拖累光學族群包括玉晶光、亞光、今國光同步走低；除權值股外，矽晶圓族群在市場傳出晶圓廠設備投資金額恐遠不如預期，致矽晶圓需求縮水下，環球晶、中美晶、台勝科集體重挫；同為先前熱門族群被動元件，同樣在明年營運展望堪憂下，持續走弱；但在盤面動盪之際，依然有些許強勢族群反攻：如製藥的安成藥、美時、基亞；連接器的宣德；紡織的新紡、如興；交換器的智邦、金像電以及部分類股，昨日在營收獲利良好以及營運展望佳下，逆勢收紅。顯示在擁有營運利基點以及未來展望樂觀個股，在盤勢動盪時相對抗跌，因此建議可留意基本面及未來展望佳的個股，並且逢低擇優布局。

