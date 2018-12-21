盤前財經大事搶先讀2018年12月21日

今日操盤前瞻

美國第三季 GDP、12 月消費信心指數

日本 11 月 CPI

南韓 11 月 PPI、12 月出口

法說會：麗臺、中再保、長華、政伸

除權息：FH 富時高息低波

Fed 升息 + 政府關門可能性 道瓊創 14 個月以來的低點

聯準會 (Fed) 升息並表示將持續目前縮表速度後，加上週四 (20 日) 美國川普揚言關閉部分政府的可能性大增，拖累美股連續陷入第二天低迷，道瓊下跌逾 460 點，創 14 個月以來的低點。閱讀全文...

繼中國禁售令之後 德國暫停銷售 iPhone 7 和 iPhone 8

高通再次告贏蘋果，週四 (21 日) 德國法院授予高通針對蘋果的第二項禁令，禁止蘋果在德國銷售使用英特爾晶片和其他供應商 Qorvo 零件的部分 iPhone 型號。消息傳出後，蘋果 (AAPL-US) 週四盤中股價重挫 1.42%，暫報每股 158.61 美元 ；Qorvo (QRVO-US) 下跌 0.50%，暫報每股 59.34 美元。閱讀全文...

〈央行理監事會〉楊金龍指電子支付有 2 大缺點 現金消失說法過於誇大

對於近來各界討論擴大推動行動支付，台灣央行總裁楊金龍昨 (20) 日指出，外界有認為現金將消失的說法，這是過分誇大，並指出，電子支付相較於現金還是有其劣勢，例如 (1) 恐讓老年人、視障人士等弱勢族群面臨支付困難，(2) 有駭客入侵和系統故障的風險。閱讀全文...

大同再爆第三波陸資買股 金管會預計年底前處分

大同驚爆第三波陸資買股，對此，金管會主委顧立雄昨 (20) 日表示，現在正在清查中，正與香港證交所進行資料比對，預計今 (2018) 年底前會做出處分。閱讀全文...

統一今簽約 將以約 70 億元買下韓熊津食品 74.8% 股權

統一 (1216-TW) 為因應集團未來發展需要，參與韓國飲料及甜食食品公司熊津食品公司股權競標案，經過近 2 個月談判，昨 (20) 日與賣方簽約，統一將以 2.29 億美元 (約新台幣 70.63 億元) 買下熊津食品公司 74.8% 股權。此一競標結果的揭曉時間，也較市場預估早。閱讀全文...