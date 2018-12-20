統一今簽約 將以約70億元買下韓熊津食品74.8%股權

統一 (1216-TW) 為因應集團未來發展需要，參與韓國飲料及甜食食品公司熊津食品公司股權競標案，經過近 2 個月談判，今 (20) 日與賣方簽約，統一將以 2.29 億美元 (約新台幣 70.63 億元) 買下熊津食品公司 74.8% 股權。此一競標結果的揭曉時間，也較市場預估早。

此一競標韓商股權案結果的揭曉，也是羅智先接任統一董事長以來首度的大型跨國購併案，但統一企業指出，此項交易尚需取得韓國公平會及台灣公平會結合許可後才能完成交割。

統一企業指出，統一企業公司下屬 100% 持股 Kai Yu (BVI) 投資公司，於 10 月 25 日透過財務顧問法商巴黎證券 (BNP) 向韓國私募股權基金公司 Hahn & Co. 的財務顧問公司提交約束性報價，參與韓國熊津食品 74.8% 的股權競價標售案。經過近 2 個月的談判協商，今天由 Kai Yu(BVI) 與 Hahn & Co. 簽署股權買賣合約，Kai Yu(BVI) 將以 2.29 億美元收購熊津食品公司 74.8% 股權。

韓國熊津食品於 1976 年成立，總部位於韓國首爾，為飲料、甜食產品製造及銷售公司。飲料類產品涵蓋果汁、即飲茶、水與傳統飲品等；另旗下子公司 Daeyoung Foods 專門製造甜食產品，包含巧克力、口香糖及糖果等。

統一企業公司自 1967 年成立以來，經過 50 年不同階段的成長、擴張、轉型，今日已然成為橫跨兩岸食品、飲料、美妝及通路的重要生活產業集團之一，著眼於第二個 50 年成長發展策略，統一企業公司不僅會在產品、服務持續多元化及深耕化，也將更積極擴展以亞洲為主要範疇的海外市場。藉由此次難得的企業整合機會，交易完成後熊津食品將會成為本公司在亞洲市場布局強而有力的平台之一。

統一董事長羅智先日前在接受訪問時指出，消費產品的經營與人口結構息息相關，統一過去對於包括印尼、菲律賓、越南、泰國等東南亞國家投入經營已久，同時，對於韓國人口 5100 萬人，國民所得已達 3 萬美元的市場，統一也注意很久，但過去以來，韓國的食品產業一直為企業集團所有，直到最近出現熊津食品 74.8% 股權競標案出現。

羅智先強調，海外的投資，不外爭取人才、市場、時間及通路，統一企業在集團內設立有專門的組織負責收集海外投資的資訊，強化海外投資是勢在必行。

統一企業指出，伴隨著「韓流」在亞洲市場日益增加的流行性，再結合台灣的文化、品牌及特色產品，相信可以提供給全亞洲消費者更優質且豐富的產品及服務，為本公司第二個 50 年提供最強而有力的成長動能。