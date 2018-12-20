矽智財新兵M31明年1月下旬掛牌

矽智財 (IP) 廠 M31(6643-TW)預計 1 月下旬掛牌上櫃，董事長林孝平表示，長期目標希望可以做到基礎的矽智財龍頭廠，而短期今年營收估可較去年成長 20%，明年也可維持今年成長幅度表現。

林孝平強調，目前 M31 已與多家晶圓廠合作，包含台積電在內，今年受惠高速傳輸介面需求帶動，加上瓜分對手市佔率，帶動營收成長，明年預期營運表現仍可優於今年，主要仍集中市佔率提升。

另外，M31 也與三星晶圓代工合作，最快明年就會貢獻營收，雙方合作的製程初期以成熟製程為主。新製程方面，明年 M31 也將開始開發 7 奈米相關 IP 產品。

林孝平認為，明年 M31 成長動能，還有來自 16、28 奈米產品，目前已取得各戶認證，此外 M31 也耕耘汽車領域，往系統廠與 IC 設計公司滲透，至於現在最夯的 AI 領域，還有影像傳輸，類比相關管理晶片，以及特殊 IO 晶片等，都成為未來的營運成長動能。

其中，M31 的 AI 合作客戶，涵蓋中國與北美，由於市場需求快速，預期 AI 應用成長將相當快速。

林孝平強調，明年產業看法偏保守，不過半導體應用面持續擴散，包含 5G、影像相關需求持續成長，因此儘管市場對後市保守，但廠商對搶市佔與新商機佈局與投資，態度仍相當積極。

林孝平也說，明年掛牌後，公司將持續朝最大的基礎 IP 廠方向前進，目前市占率 3-4%，期待有天可以超越龍頭廠，成為全球最大。

M31 前 11 月營收已達 6.65 億元，年增 26%，全年營收可望較去年成長 2 成。