〈央行理監事會〉楊金龍指電子支付有2大缺點 現金消失說法過於誇大

對於近來各界討論擴大推動行動支付，台灣央行總裁楊金龍今 (20) 日指出，外界有認為現金將消失的說法，這是過分誇大，並指出，電子支付相較於現金還是有其劣勢，例如 (1) 恐讓老年人、視障人士等弱勢族群面臨支付困難，(2) 有駭客入侵和系統故障的風險。

楊金龍說明，央行配合政府政策持續推動多元支付環境，但國際上主要國家通貨發行額 (含鈔券和硬幣)，多數呈現與電子支付同步成長的趨勢，顯示現金仍具無法取代的優勢和存在的必要。

即便電子支付相較於實體現金，具有提升支付效率、處理成本較低、有利防制洗錢等優勢，不過，楊金龍提到，沒有現金存在的支付系統，恐讓老年人、視障人士等弱勢族群面臨困難，進一步擴大社會階層差異。

同時，非現金支付面臨駭客入侵和系統故障的風險，一旦遇到上述這些情況，支付系統恐面臨停擺，或發生盜刷、竊取等事件。

楊金龍強調，應兼容並蓄現金與多元電子支付工具，才可建立完備的支付生態體系，只要社會大眾有使用現金的需求，央行就會充分提供維持經濟正常運作。

但楊金龍也提到，由於硬幣鑄造成本較高，且大都被囤積在民眾家中，央行將持續推動硬幣再流通計畫，鼓勵民眾將閒置硬幣於市面再流通。

另外，針對 10 元硬幣改版的議題，楊金龍也回應，「現在都沒有評估要改版」。