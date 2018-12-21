永豐金證將開發全台首個理財風控機器人

永豐金證券宣布投入「金融科技創新實務雲端實作場域」計劃，導入金融大數據、AI 深度學習科技，並將發展全台第一個「資產風控保鏢」理財機器人，可依照不同的人生階段、不同的投資目標需求，做出有效精準的投資建議訊號。

永豐金董事長朱士廷表示，證券業面臨的挑戰已從金融面擴大到科技和數位，而永豐金證券近幾年積極轉型發展財富管理成果豐碩，目前財富管理信託規模已達 129.2 億元，在業界穩居領先地位，後續將積極推動數位金融發展，一方面提升人員的專業素質，更將數位平台持續進行優化與創新。

而為了擴大人才培育，永豐金證券也宣布與致理科技大學簽訂產學合作，內容包括金融服務產品開發、提供專家與致理教師共同授課、提供職場體驗以強化實務教學、投資人宣導計畫等，也將提供學生實習和就業機會。

其中，「資產風控保鏢」理財機器人是合作項目之一，為台灣目前唯一為客戶量身規劃穩健投資策略所設計，透過金融科技執行理財風險控管，達到理財保值與增值穩健投資的目標。

永豐金證券近幾年積極投入數位金融繳出亮麗成果，目前已推出多項創新服務，如 Line@理財聊天機器人、全新理財網投資平台、CMoney 籌碼 K 線和倚天股金寶 APP 串聯下單服務。