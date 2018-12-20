【亞洲投顧】宜空手觀望。

◆盤勢分析

美國聯準會如預期決議調高聯邦基金利率一碼，但聯準會聲明內容並不如部分市場期望的溫和，言論引起投資人憂慮明年經濟前景將轉差，導致道瓊指數尾盤急殺，一度重挫逾 400 點，創今年以來新低，台股也一如預期早盤開低，盤中陸續有賣單調節，終場 9,700 點失守，成交量依舊不足千億，電子權值股毫無聲息，盤面僅有個股表現行情。

蘋概三雄今日同步走弱，台積電股價跳空後一路走低，終場下挫 2%，以 221 元作收，雙雙失守 5 日線與月線；鴻海維持平盤震盪，終場小跌 0.42%，以 71.5 元作收；大立光則是三雄中表現最弱，股價跳空後開低走低，終場下挫近百點，下跌 2.86%，收在 3225 元，失守 5 日線。

金融股受 Fed 升息影響，股價全面走跌，除日盛金收紅外，其餘均收黑，元大金、新光金、開發金跌幅均超過 1%，中信金、永豐金、台新金、玉山金、國泰金、富邦金也有超過 0.5% 的跌幅。

太陽能族群持續受綠能財務困境利空干擾，今日除綠能持續亮燈跌停外，中美晶也以跌停作收，碩禾、聯合再生、茂迪、達能跌幅均超過 5%，益通、元晶、太極與國碩也有超過 3% 的跌幅。

以上資料僅供參考，投資時應審慎評估

