【華冠投顧】大盤仍守關鍵點、OTC指數出警訊

◆盤勢分析

內資籌碼見鬆動、個股強弱差異大

美國 Fed 升息一碼，美股四大指數由盤中大漲轉為收盤大跌破底，大盤在利空下 - 108 點收破 9700 整數關卡，OTC 指數增量 - 1.54% 下測至季線附近。

今日利空下大盤低量、低委賣張數且守在上週低點 9626 點之上，仍維持近期的相對抗跌慣性，然而比較不利的是市場信心衰退，委買張數出現明顯萎縮現象，這也是大盤原本撐在昨低附近震盪但尾盤失守急墜的最大原因。此外，OTC 指數繼昨日逆勢下跌並且收破月線後，今日持續弱勢，內資籌碼有鬆動跡象，導致型態上浮現Ｍ頭成形的疑慮。

今日台股現貨殺尾盤收黑Ｋ，不過四大期指皆守開盤點，另 OTC 指數下檔亦具季線支撐，正常而言明日有反彈機會，若有反彈首先要觀察的是「OTC 指數能否回復到本週之前強於大盤的慣性」。

因為外資開始要放大假，內資的態度對於盤勢將更加重要，如果大盤反彈而 OTC 指數仍相對疲弱，甚至大盤與 OTC 指數在整體賣盤不重的條件下根本不彈，就必須提防多頭面臨國際利空而棄守的可能性。

＜操作策略＞

之前偏多看待台股，大盤也確實明顯強於國際盤，然而昨日盤後影音亦提到 "對大盤收最高、OTC 指數收最低破月線" 有所疑慮，加上今日 OTC 指數續弱，透露內資籌碼出現鬆動跡象，積極作多態勢已見轉變，後續個股將 "強弱走勢、一邊一國"。

為因應此一風險，操作策略除了降低持股比重外（轉弱股勢必得出場），已可調整為「多空雙向」，也就是「作多強勢股、放空弱勢股」並行。多方防守點仍看 9600 點，假使跌破則視為多頭棄守，那麼即便是強勢股，在風險考量下仍須作出場動作。

＜強弱勢股＞

今天強勢股包括高雄概念股《2702 華園》、《2704 國賓》、《1432 大魯閣》...，背光模組《6176 瑞儀》，散熱模組《6230 超眾》，不過帶動其所屬族群的效果並不明顯。

受利空衝擊的矽晶圓族群持續弱勢，《5483 中美晶》打到跌停，帶動《6182 合晶》、《6488 環球晶》、《3532 台勝科》隨之重挫，同時亦拖累 MOSFIT、被動元件... 等內資族群。

＜被動元件族群＞

近期提過被動元件族群之觀察重點在於龍頭《2327 國巨》能否走出「破底翻」走勢，今日在大盤利空衝擊下，國巨上半場一度逆勢翻紅，只可惜隨著大盤殺尾盤以及其餘內資族群太過弱勢，下半場仍不敵賣壓導致收黑，雖然收盤仍拉出下影線，不過另兩檔指標股《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》卻已失守上週低點呈破底現象。

假使《2327 國巨》之後也跌破上週低點，便代表上週於利空下抄底的特定買盤開始出現虧損，失去了「破底翻」之條件，那麼即便是線形較強的二線股也勿隨意承接，因為一線股通通走弱，二線股就很難獨強。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷 分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。

