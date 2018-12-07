客戶提早調整庫存 和大11月營收月減14% 估明年1月重回上升軌道

汽車傳動系統製造廠和大工業 (1536) 自結 11 月合併營收為 5.6 億元，創歷史同期次高紀錄，月減 14%，較去年同期減少 8.5%；累計前 11 月合併營收為 66.62 億元，再創歷史同期新高紀錄，較去年同期成長 6.67%。 和大指出，11 月營收無法再創歷史單月新高紀錄，主要是傳統燃油車精密零組件客戶拉貨力道未如預期強勁，不過電動車減速齒輪箱精密齒輪件部分，則拉貨力道維持強勁。



和大進一步表示，傳統燃油車精密零組件的客戶往年均在 12 月才調整庫存，今年則提早到 11 月開始調整庫存，造成第四季合併營收將無法續創單季新高，這些客戶在 12 月底前庫存調整完成後，2019 年 1 月份即可恢正常拉貨，加上電動車減速齒輪箱精密齒輪件部分需求維持強勁，明年 1 月份合併營收將回到上升軌道中。