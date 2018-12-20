5G散熱出貨夯 泰碩11月EPS 0.18元 12月營收續旺

泰碩 (3338) 因近期股價達公布注意交易資訊，故公布 11 月自結，單月淨利達 1600 萬元，EPS0.18 元。泰碩表示，11 月在 5G 散熱產品出貨帶動下，產品毛利率維持第三季表現，但因匯損而侵蝕部分獲利，而 12 月營收則將持續維持高檔表現。在中國 5G 基礎建設需求拉貨帶動下，泰碩表示，由於中興在 5G 建設需求暢旺，今年第四季訂單超乎預期，且目前需求持續延伸，訂單需求已到明年 3 月，明年第一季將淡季不淡，明年 5G 營收占比將超越 15%。



除了 5G 產品外，泰碩提到，明年另一成長動能則在 Server，公司雖於去年才跨入 Server 產品，但今年營收占比已達 3-4%，明年則將持續成長，占比上看 10%。