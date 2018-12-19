中華電MOD客戶逾200萬 盼明年下半年獲利

中華電信 (2412) 董事長鄭優今 (19) 日宣布，MOD 客戶數正式超越 200 萬戶大關，鄭優表示，希望 MOD 明年下半年能力拚獲利。中華電信表示， MOD 領先業界落實分組付費機制及合理的營運商分潤制度，並尊重消費者自由選擇的收視權益，成功改變民眾收視習慣，在競爭激烈的影視產業中，客戶數持續攀升，並提前超越 200 萬客戶目標。



鄭優表示，200 萬只是個開始，MOD 將持續匯聚國內外優質影音內容，用更多創新服務及優質內容，提供 MOD 客戶體驗數位匯流時代的精彩饗宴。中華電信今天也宣布「MOD 200 萬戶感恩回饋，200 萬看片金大放送」活動。



中華電信 MOD 用戶數自去年 8 月 130 萬，用戶數一路攀升，突過 200 萬戶，壯大整體 OTT 產業，而文化部次長李連權也喊出將打造「OTT 國家隊」。



鄭優表示，OTT 國家隊組成是可以期待的，但還有商業模式問題待解決，目前 MOD 在營收、獲利上還有再改進空間，若在獲利上能更進一步則將更有力量主導 OTT 國家隊的推動，中華電信任何投資都要考慮獲利，才可以對股東交代。



鄭優表示，中華電信很適合推動承擔「OTT 國家隊」這項工作的企業，不過要考慮到財務狀況，文化部在這方面很積極，未來有機會可與國發基金、文化部再討論，而 MOD 用戶已達到 200 萬戶，首要拚「明年下半年可獲利 」，希望 MOD 的 ARPU 要成長 20%。