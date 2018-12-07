鼎炫-KY營收連3月創新高 Q4出貨維持高檔 盤中股價走揚

鼎炫 - KY(8499)受惠 11 月營收連 3 月創新高，今 (6) 日盤中股價走揚，針對第四季，鼎炫 - KY 持審慎樂觀看法；若以訂單出貨排程來看，第四季產品出貨可望站穩高檔表現。鼎炫 - KY 11 月合併營收為 1.85 億元，連續 3 個月創歷史單月新高記錄，較去年同期成長 52.09%；累計 1 至 11 月合併營收達 14.52 億元，年同期成長 9.65%。



鼎炫 - KY 表示，11 月營收續創歷史單月新高水準，主要仍持續受惠美系品牌客戶針對旗下電磁干擾 (EMI) 材料的拉貨表現暢旺，由於今年受惠美系客戶產品大改款，不僅對於防電磁干擾材料規格較以往嚴謹，今年鼎炫 - KY 更打入 PCB 軟板客戶，挹注 EMI 材料事業於 11 月銷售表現較去年同期明顯成長，單月占整體營收比重進一步攀升至七成的水準，隨著 EMI 材料比重攀升，將有助於進一步優化集團獲利表現。



根據 IDC 最新統計， 2018 年筆記型電腦及平板電腦整體出貨量預估將分別達 1.64 億及 0.21 億台，至 2022 年將保持年複合成長率 0.4% 及 7.8% 之速度，整體出貨量將進一步攀升至 1.66 億及 0.28 億台。



鼎炫 - KY 指出，旗下 EMI 材料事業，銷售約 8 成聚焦於平板電腦及筆記型電腦，是業界少數能垂直整合從導電原料研發生產、模切加工與客製化電磁干擾的解決方案業者，隨著產品出貨量規模持續放大，在筆記型電腦及平板電腦領域已奠定穩固的銷售基礎。近年來亦持續努力擴張，爭取其他產品應用領域之接單機會，今年順利打入陸系大尺寸面板之供應鏈，將帶動 EMI 材料事業未來邁向另一成長階段。



鼎炫 - KY 第四季產品出貨可望站穩高檔表現，另一方面，衡器事業持續調整營運策略方針，針對旗下自有品牌「T-Scale」積極擴大中國市場占有率、搶攻中國農改超市場商機，目前已陸續完成布建中國廈門、廣州、鄭州及成都等地區設立營業處，建立代理銷售通路及售後服務據點，加速提升鼎炫 - KY 智能衡器新產品在中國的市場銷售表現，同時公司亦積極在南京、廈門等地區洽談智慧農貿計畫，目前已陸續開花結果，將有助於整體營運保持強勁成長動能。