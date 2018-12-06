EMI材料銷售報捷 鼎炫11月營收1.85億元續創新高

鼎炫 - KY(8499-TW) 生產衡器及 EMI 材料廠，在 EMI 業務營收衝高帶動下，11 月營收續創新高，達 1.85 億元，月增 8.07%，年增 52.09%。

而展望後市，鼎炫 EMI 材料 12 月估出貨將趨緩，但衡器產品出貨可望向上成長，預期 12 月營收將維持歷史高檔。

鼎炫 10、11 月營收已連 2 月創單月新高記錄，累計前 11 月營收達 14.52 億元，年增 9.65%，已逼近去年全年 14.69 億元的營收水準。

鼎炫 11 月營收續創單月新高，主要受惠美系品牌客戶針對旗下電磁干擾 (EMI) 材料的拉貨表現暢旺，由於今年受惠美系客戶產品大改款，不僅對防電磁干擾材料規格較以往嚴謹，今年鼎炫更打入 PCB 軟板客戶，挹注 EMI 材料事業 11 月銷售表現較去年同期成長，占單月營收比重進一步攀升至 7 成，隨著 EMI 材料比重攀升，也有助進一步優化集團獲利。

鼎炫主管指出，旗下 EMI 材料事業，銷售約 8 成在平板電腦及筆記型電腦，是業界少數能垂直整合從導電原料研發生產、模切加工與客製化電磁干擾的解決方案業者，隨著產品出貨規模放大，在筆記型電腦及平板電腦領域已奠定穩固的銷售基礎。並繼續爭取其他產品應用領域的接單機會，今年順利打入陸系大尺寸面板之供應鏈，將帶動 EMI 材料事業未來邁向另一成長階段。

鼎炫第 3 季稅後純益 1.17 億元，每股純益為 2.29 元，鼎炫前 3 季稅後純益 2.51 億元，每股純益為 4.87 元。