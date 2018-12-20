宣德營收連四月倍增 外資按讚 股價強勢表態

宣德 (5457) 營收已連續 4 個月站上 5 億元，營收表現皆較去年同期倍增，在業績表現加持下，外資近 20 日買超 1659 張，昨日更拉出一根紅棒，今日股價也續展強勢，早盤最高來到 53.6 元，漲幅近 8%，總量逾 8000 張。法人指出，大股東立訊灌單效應浮現，宣德近半年業績大彈跳，除結合立訊的通路及產品優勢，也由低階產品轉型至中高階產品，帶動第三季毛利率、營益率雙增，單季獲利則來到近 12 季新高。



宣德 11 月營收 5.55 億元，月增 6.39%，年增 108.09%；累計 1-11 月營收 45.97 億元，年增 67.98%。



宣德第三季毛利率 26.23%，營益率 12.54%，歸屬母公司淨利 1.28 億元，EPS 0.76 元；累計前三季毛利率 19.34%，營益率 5.73%，歸屬母公司淨利 9721 萬元，EPS 0.58 元。