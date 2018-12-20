日經指數重挫595點 創3月以來新低

今 (20) 日東京股市上午開盤後，便一路走跌，日經指數一度下跌超過 700 點，上半場結束時收在 20631 點；下半場跌幅持續擴大，終場收跌 2.84% 或 595.34 點，以 20392.58 點作收，連續 3 個交易日走跌，創 3 月 23 日以來新低。東証 1 部 TOPIX 指數下跌 2.51% 或 38.99 點，收在 1517.16 點。

與 1 月締造的 26 年高點相比，東証指數已回跌逾 20%，陷入熊市。

日經指數 (圖片來源：Google)

綜觀東京股市，東証 1 部有約半數、超過 1000 檔的個股，創下今年以來的股價新低。外資對全球景氣的不安，減少手中持股造成賣壓。東証 Mothers 下跌超過 5%，個人投資者收益惡化，逢低進場的投資人減少，日經指數大跌逼近 20000 點大關，都造成今天股市一路下跌。

但是影響最大的，還是週三 (19 日) 美股大跌和 Fed 宣布升息的消息。週三 (19 日) 道瓊指數盤中一度來到 24057.34 點，上漲約 1.6% 或 382 點。在 Fed 做出今年第 4 度加息決定，且暗示明年將再進行兩次加息的消息傳出後，強大賣壓出籠，終場下跌 1.49% 或 351.98 點，以 23323.66 點作收，創下 13 個月來收盤新低。