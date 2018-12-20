歐股大跌 STOXX600指數盤初跌至兩年新低

隔夜聯準會升息，緊隨亞太股市跌勢，歐股全線大幅低開。

12 月 20 日周三歐盤時段，歐洲 STOXX 600 指數低開 0.6%，後跌幅擴大，盤初大跌 1.4%，至 2016 年 12 月以來最低；英國富時 100 指數低開 1.4%，觸及 2016 年 9 月以來最低；法國 CAC 40 指數低開 1.6%，至 2016 年 12 月來最低；德國 DAX 指數低開 1.3%；義大利 FTSE MIB 指數低開 1.39%；西班牙 IBEX 指數低開 1.5%。

開盤 22 分鐘後，英國富時 250 指數觸及 2016 年 11 月以來最低，現跌 1.8%。

歐洲公債大漲。英國 10 年期公債殖利率下跌 5 個基點至 1.218%，為 12 月 12 日來新低。德國 30 年期公債殖利率跌至兩年低點 0.821%，日內跌近 5 個基點。

隔夜美長債殖利率大跌。10 年期美債殖利率重挫 6.26 個基點，報 2.7548%。30 年期美債殖利率大跌 8.70 個基點，報 2.9807%——為 8 月 31 日以來首次跌破 3%。

隔夜聯準會繼續升息，並預期明年還有兩次（此前為三次），維持每月 500 億美元縮表不變。市場解讀為聯準會明年的升息路徑不如預期鴿派（升息兩次意味著聯準會預計經濟會繼續強勁，看起來並不擔心經濟數據放緩、關稅和收益影響等等），美股回吐早盤漲幅，鮑威爾發布會期間道指一度暴跌超 500 點，最終標普收跌 1.54%，納指跌 2.17%。

今日亞洲股市追隨隔夜美股跌勢，中日韓澳股市集體低開。

日本日經 225 指數收跌 2.8%，報 20392.58 點；日本東證指數收跌 2.5%，報 1517.16 點，較年初高點累計回落 21%，進入技術性熊市。韓國首爾綜指收跌 1%，盤中跌幅一度擴大至 1.4%。澳洲 ASX 200 指數收跌 1.3%，報 5505.80 點，創 2016 年 11 月以來新低。香港恆生指數收盤跌 0.9% 至 25,623.53 點。

A 股走勢有所不同，三大指數集體低開，不過午後強勢反彈，深成指、創業板指略微收漲。昨晚中國宣布 TMLF 等「定向降息」措施，定向中期借貸便利資金可使用三年，操作利率比中期借貸便利（MLF）利率優惠 15 個基點，目前為 3.15%。中美貨幣政策進一步分化。

今日國務院金融委稱，當前資本市場風險得到較為充分的釋放，已經具備長期投資價值，改革面臨比較好的有利時機。