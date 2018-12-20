訊連攜手達碩 智慧門禁及考勤解決方案導入臉部辨識引擎

訊連科技 (5203) 宣布，旗下 FaceMe 臉部辨識引擎獲達碩智慧科技（TASHI）採用，導入達碩首款內建人臉辨識功能之企業門禁考勤機 MT 430。透過 FaceMe 高精準的臉部偵測及臉部辨識技術，打造刷臉門禁系統，提供企業用戶更加便捷且精準的門禁解決方案。達碩智慧科技為精聯集團子公司，多年來持續耕耘於 IoT 技術、門禁差勤、安防監控、智慧居家社區及銀髮樂活照護等整合應用。近期所發表之 MT430 智慧考勤系統係採用 Android 6.0 作業系統，除支援刷卡和指紋辨識，更首度導入 FaceMe 臉部辨識引擎，提供企業門禁及考勤系統更高效、便捷的臉部識別。未來，達碩亦規畫將 FaceMe 引進旗下更多企業考勤機型及居家社區門禁應用，提昇公司企業與社區住宅等目標客群之門禁管控效率及安全性。



達碩智慧科技總經理吳雪萍表示，訊連 FaceMe 提供高速且高精準的臉部辨識能力，並針對 Android 系統優化。進行多次評測後，達碩決定於人事考勤系統中導入 FaceMe 臉部辨識引擎。透過臉部辨識的導入，能大幅強化工作場所員工上下班通行效率及門禁安全性。透過訊連與達碩的軟硬體整合，將打造更人性化的未來智慧建築。



訊連科技執行長黃肇雄表示，邊緣運算（Edge Computing）所帶來的『終端智慧』，可快速與 IoT 整合，打造商業化應用，因此更多 AI 應用正向邊緣裝置靠攏。訊連 FaceMe 臉部辨識引擎除提供高達 98.41% 之辨識率外，更針對邊緣運算應用優化，顯著提升輕量低功耗之嵌入式系統的辨識速度，極適合導入以 Android 為基礎的門禁機中。

