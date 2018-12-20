〈財政部立院備詢〉八大行庫「好薪情」 今年年終4個月以上 明年再調薪3%

歲末年終，公股行庫的「薪情」與年終獎金又成財委會熱議話題，八大公股行庫今天在立法院財委會透露，明年有加薪計畫，且調幅都在 3% 以上；年終獎金部分，八大公股行庫今年都會發放 4 個月以上的獎金，其中第一銀行與華南銀行今年年終更可達 5 個月。

立委賴士葆今天在財委會質詢時問，八大公股行庫明年有無調薪計畫？八大公股行庫全都舉手，而且調薪幅度至少 3% 以上；年終獎金部分，八大公股行庫也異口同聲表示，今年年終全都超過 4 個月以上。

賴士葆繼續追問，哪些銀行年終可以發到 5 個月以上？包括第一銀行董事長董瑞斌、華南銀行董事長吳當傑進一步舉手表示，今年年終獎金可到 5 個月。

另外，針對財政部百分百持股的台銀、土銀與輸銀三家國營行庫，台銀董事長呂桔誠答詢時表示，台、土、輸三家銀行薪資要先齊一化，其中台銀與土銀的「8 職等以上」薪資落後輸銀行，因此台銀和土銀在未來兩年內將加薪 5.88%，追上輸銀。

但輸銀 8 職等以下薪資則落後台銀與土銀，輸銀對此則表示，明年 8 職等以下將調薪 5.144%，以追上台銀、土銀同職等的薪資水準 。

根據財政部規劃，由政府完全持股的台銀、土銀與輸銀三家國營行庫，給薪將採一致性標準，並從明 (2019) 年起分兩年實施。

財政部長蘇建榮補充說明，三家國營行庫員工薪資調整，將朝兩大方向進行，第一步是三家銀行員工薪資水準一致化，第二步則是與軍公教人員脫鉤，也就是未來調薪將依績效指標而定，不再與公務人員連動。