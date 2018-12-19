訊連進軍CES展 展示全球頂尖跨平台AI臉部辨識引擎

訊連科技 (5203) 宣布，將於 2019 年 1 月 8 日至 11 日登場的 2019 消費性電子展（CES 2019）中亮相，展示旗下全球頂尖跨平台 AI 臉部辨識引擎 FaceMe，及其智慧零售、智慧門禁、和智慧城市等全方位應用，打造最智能且便利的人工智慧物聯網（AIoT）生活體驗。FaceMe 為全球頂尖跨平台 AI 臉部識別引擎，採深度類神經網路學習演算法所打造，其正確辨識率高達 98.41%，獲全球知名 MegaFace Challenge 臉部辨識挑戰肯定，名列全球最精準之人臉識別技術之一。



訊連將於 CES 2019 中，演示多樣化 FaceMe 智慧生活應用。在智慧零售場域，透過已整合 FaceMe 臉部辨識引擎的電子看板或資訊服務站等終端設備，即時擷取來客性別、年齡和情緒，並進一步統計分析顧客流量及駐留時間，讓服務人員針對不同客群作出客製化銷售應對。針對 FaceMe 門禁監控應用，現場亦展示高安全性的生物防偽技術。FaceMe 可透過 3D 感測，精確識別真實人物身分，有效杜絕蓄意利用大頭照或臉部動態影片闖關之不法情事，並與策略硬體夥伴合作，提供用戶最可靠的軟硬體整合臉部辨識解決方案。



訊連科技執行長黃肇雄表示，AI 技術已日趨成熟，各大產業鏈也已加速佈局 AI 版圖，全方位智慧應用將滲透至每一 AIoT 生活層面中。訊連身為全球人工智慧技術廠商，打造最具彈性且跨產業的 AI 解決方案。FaceMe 為一款支援跨平台且易於導入系統或服務的 AI 臉部辨識引擎，可於不同應用場域提供個性化的使用者體驗，快速打造安全無虞的智慧零售及顧客分析系統，掌握分眾化之變革商機。



FaceMe 不僅支援 Windows、Linux、Android 和 iOS 等主流作業系統，更具備邊緣運算（Edge Computing）整合優勢。AIoT 裝置可將資料處理工作從雲端轉入邊緣，不須依賴雲端伺服器，大幅提升臉部辨識運算速度。可應用於電子看板、客戶關係管理系統（CRM）、資訊服務站、門禁安全系統、家庭照護機器人等，讓系統廠商快速打造跨平台的軟硬體整合臉部辨識解決方案。



此外，視訊會議已是企業數位轉型的重要指標之一，訊連將同時於會中展示 AI 和智慧辦公室之整合應用。透過整合精準 AI 臉部辨識技術的「PerfectCam」視訊軟體插件和視訊會議工具「U 會議」，可智慧辨識與會者人物輪廓及五官，提供即時動態背景模糊和擴增實境（Augmented Reality）美顏功能，快速打造更具隱私以及更專業好氣色的視訊會議體驗。

