全球經濟風險攀升 日本央行維持利率不變

日本央行週四 (20 日) 召開貨幣政策會議，以 7 比 2 的票數通過維持殖利率曲線控制的政策，短期利率維持 0.1%，並透過購債將 10 年期日債殖利率維持在 0% 左右的水平，符合市場預期。

會議決策

日本央行認為其經濟處於穩健情況，但美中貿易戰所帶來的不確定性，以及全球經濟增長放緩的隱憂，使日本央行決議維持量質兼備的寬鬆貨幣政策，將實行殖利率曲線控制政策，直到消費者物價指數 (CPI) 達到 2% 的目標水平。

短期利率部份，金融機構存入央行的政策利率結存 (Policy-Rate Balance)，適用 - 0.1% 的利率。

長期利率部份，日本央行將持續實施購債政策，將 10 年期日本公債殖利率維持在 0% 左右的水平，央行重申，依照經濟活動的發展情況和價格變化，將允許殖利率在一定的範圍內上下移動。

購買日本公債額度方面，日本央行將透過具彈性的購債，將每年增加的流通日債額度維持在 80 兆日圓。此外，日本央行將維持 2.2 兆商業票據與 3.2 兆公司債的流通額度。

購入資產指引部份，日本央行將持續購入追蹤日股的 ETF 與日本房地產投資信託基金 (J-REITs)，購入金額分別約為 6 兆日圓與 900 億日圓。但根據不同的市場情況，額度可能會向上調整或下修。

日本央行為了維持目前刺激政策已付出代價，長期超低利率使得本土銀行業利潤受損，同時，因為高額購債額度，日本債市的流動性不佳。

經濟前景

日本央行預期，日本經濟將持續適度擴張，在寬鬆金融條件以及政府支出刺激措施支持之下，國內需求應會持續上行。儘管全球經濟增長出現減緩隱憂，整體海外經濟體仍將持續擴張，帶動日本出口穩健攀升。

日本央行指出，產出缺口 (Output Gap) 仍為正向，而中長期通膨預期仍在攀升，CPI 年增率應該緩步接近 2% 目標。

日本經濟前景面臨諸多風險，包含美國的總體經濟政策、聯準會升息對全球金融市場所帶來的影響、貿易保護主義所帶來的後果、英國與歐盟的脫歐談判、新興市場國家的發展以及地緣政治風險。

經濟學家看法

法國巴黎銀行資深經濟學家 Hiroshi Shiraishi 指出，日本央行需須解決刺激政策所帶來的副作用，但同時面臨全球經濟放緩和美中貿易戰，因此陷入兩難，明年可能仍無法有重大改變。

Shiraishi 認為，隨著中國和美國經濟增長放緩，日本央行可能被迫在 2020 年實施進一步寬鬆政策，此舉將損害日本的出口和資本支出。