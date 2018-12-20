聯準會主席鮑爾：2019年升息次數可能下降 保持縮表步伐

聯準會宣布年內第四次升息後，聯儲主席鮑爾舉行新聞發布會。

鮑爾表示，聯準會已經抵達了中性利率區間的低端，明年八次貨幣政策會議中的任何一次都可能行動；尚未實現對稱性通膨目標，通膨尚未對失業率做出很大反應；經濟趨弱的證據包括海外經濟增長遲滯和金融市場波動，但新變化並未從根本上改變美國經濟前景。

他還稱，聯儲決策不受任何政治考量影響。聯儲官員現在認為，經濟更有可能符合明年升息兩次的步調。利率路徑有很高不確定性，政策不是設定的，未來數據將決定。

鮑爾表示將保持縮減資產負債表（縮表）的步伐，認為縮表不是干擾市場的一大因素。此後，美股再度轉跌，跌幅持續擴大。

以下按時間順序更新，最新的內容在最上方：

4 點 12 分

鮑爾：對升息速度和利率目標都真的不確定。仍然預計 2019 年將穩健增長，經濟形勢健康。長期美債殖利率下滑與規避風險的形勢相一致。我們也在關注關鍵性風險，這其中包括英國脫歐、義大利與歐盟談判預算。

聯準會在非常仔細關注英國與歐盟的脫歐討論，美國的金融機構早就在為可能的所有脫歐結果做準備。

4 點 10 分

鮑爾：不希望大幅調整銀行業的資本水平。

4 點 05 分

鮑爾：薪資增速一直非常漸進。我預計薪資將繼續增長，那將受人歡迎。薪資增速無需是通膨的。在勞動力短缺方面，我們有大量軼事資訊。經濟已經表明，勞動參與率能進一步上升。

4 點 03 分

鮑爾：舉行例行新聞發布會將是一個收穫。每年舉行的八次貨幣政策會議上都有可能採取行動。

4 點

鮑爾：對經濟增長的焦慮情緒籠罩着美國。部分波動性並未在美國經濟留下痕跡。沒有跡象表明市場乃宏觀經濟的主導性指標。通膨對經濟增速的反應不再如此敏感。

3 點 58 分

三大美國股指均跌超 1%，道指跌超 300 點，跌幅超過 1%；納指跌近 1.8%，標普 500 指數跌約 1.2%。



3 點 56 分

鮑爾稱，他的重點實際上是宏觀經濟發生了什麼情況，市場的波動未必產生重大的經濟影響。「我們悉心追蹤市場，但別忘了，從宏觀經濟的角度看，沒有哪個市場是單一的主導性指標。」 這意味著，他認為，沒有哪一個市場能完美地反映經濟狀況。

3 點 55 分

鮑爾稱，當前政策立場不代表是限制性的。可能未來會變成限制性的，但那要取決於經濟。會有一些環境下適合超過中性水平，但也有些環境不適合限制經濟。

3 點 53 分

鮑爾認為縮表不是一大市場干擾因素，他說，資產負債表縮減的幅度一直都是如此的小，「我們沒有看到資產負債表收縮製造重大問題。」公債供應已經推高短期利率和庫藏股利率。利率可能會取決於數據對美國經濟強度的指示。

3 點 51 分

鮑爾：並未關注調整與聯準會相關的法律，也沒有想調整通膨目標。點陣圖提供有用的資訊，但它並非一種共識性預期。

3 點 49 分

鮑爾：政策無需寬鬆，可以是中性的。並未關注調整與聯準會相關的法律，也沒有想調整通膨目標。點陣圖提供有用的資訊，但它並非一種共識性預期。

3 點 47 分

鮑爾：FOMC 並不希望通膨低於目標。2% 的通膨目標是對稱的，在實現通膨目標方面尚未宣布勝利。通膨意外下行，但跌幅不大。「聯準會只是略為低於目標，並沒有試圖讓目標低於 2%，而是試圖達到對稱性的 2% 左右。」

3 點 46 分

鮑爾：政治考量不會影響利率決定。「無論如何，政治考慮都沒有任何影響」，沒有什麼能阻止我們做我們認為正確的事。聯準會獨立的實質就是能做自己的工作。



3 點 45 分

鮑爾：我們留意金融條件收緊。商界擔憂全球經濟增長。

3 點 44 分

鮑爾：關於政策路徑和進一步升息的終點，「不確定性相當高」。目前的前景預期強勁增長，失業率會下降，但如果事實並非如此，練成可能改變路徑。

3 點 43 分

鮑爾：我們仍然有一個偏正面的預期。我將觀察數據是否符合聯準會的預期。聯準會已經抵達中性利率區間預期的底部。

3 點 42 分

鮑爾：通膨趨勢讓聯準會在未來保持耐心。縮表一直都是平穩的，並不認為美國在改變資產負債表政策。鮑威爾表示，他計劃堅持循序漸進縮表，說「我沒有看到我們改變這點」，他強調，聯準會將繼續用利率作為積極的工具。



鮑爾強調按當前步伐縮表後，美股再度轉跌，道指跌超 100 點，納指再度轉跌。跌近 1%。

3 點 39 分

鮑爾：預估中值並非一致判斷。政策行動將受到未來數據的指引。（未來升息）速度或（升息至何種）目標都不是提前決定的。

3 點 36 分

鮑爾：2019 年的美國經濟可能不會符合預期。全球表現疲軟是 2019 年 GDP 預期的因素之一。人們可能對如何描述 2019 年 FOMC 貨幣政策有不同看法。當前，我們認為未來經濟增速溫和。

3 點 33 分

鮑爾：FOMC 認為美國經濟 2019 年將表現不俗。聯儲官員現在認為經濟更有可能符合明年升息兩次的方式。政策不是預設不變的，未來數據將決定利率路徑。政策並非出於預設模式。點陣圖中，較低的利率路徑應該支持美國經濟。金融條件收緊。2018 年升息速度超過預期。

3 點 30 分

鮑爾：美國經濟已經在過去一年強勁增長。自 9 月份 FOMC 利率決議以來，已經出現一些「交叉氣流」（cross-currents）。經濟趨弱的證據包括海外經濟增長遲滯和金融市場波動。美國臨近年底的通膨比預期的更加受抑。薪資已經大範圍增長。經濟強勁增長令許多民眾受益。

全球增長溫和，但仍穩健，金融市場波動增加。這些進展並未從根本上改變經濟前景，只是讓大部分聯儲官員略為下調了明年的經濟增長和通膨預期。